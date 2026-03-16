Teenager Celebrini po boku legend: stobodovou hranici pokořil už ve druhé sezoně!

31. března 20:18Eliška Faltýnková
Letošní sezona je pro devatenáctiletého Macklina Celebriniho ve všech ohledech mimořádná. V únoru byl nominován do kanadského olympijského týmu a zahrál si po boku největších hvězd. Teď se navíc zařadil mezi legendy hokeje i v historických tabulkách NHL.
Hrála se čtrnáctá minuta zápasu a San Jose měli k dispozici přesilovou hru. Celebrini převzal přihrávku na vrcholu mezikruží, pohotově vystřelil zápěstím a kotouč se po teči obránce Blues odrazil do pravého horního rohu branky.
Pro Celebriniho to byl nejen 37. gól sezony. Svým zásahem totiž poprvé v kariéře překonal magickou hranici 100 bodů. Dokázal to už ve své druhé sezoně, čímž se stal teprve šestým teenagerem v historii NHL, který zaznamenal trojciferný počet bodů.
Šlo navíc o jeho druhý bod v utkání. Krátce nato přidal i bod číslo 101, když znovu skóroval a upravil na 3:2 v poslední minutě první třetiny. Zaplněná hala SAP Center v tu chvíli začala bouřlivě skandovat: „MVP, MVP!“ Fanoušci tak jasně dali najevo, že by si pro svého miláčka přáli zisk Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče soutěže. A nutno dodat, že Celebrini se skutečně stává jedním z horkých kandidátů.
Je prvním teenagerem od sezony 2006/07, kterému se podařilo dosáhnout hranice 100 bodů. Zařadil se tak do elitní společnosti hráčů jako Sidney Crosby, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dale Hawerchuk a Jimmy Carson. Gretzky (jako první v roce 1980) i Crosby navíc tento milník dokázali překonat dokonce vícekrát ještě před dovršením dvaceti let.
Přesto Celebrini zůstává skromný. Když byl po zápase dotázán na dosažení významného milníku, vyzdvihl především své spoluhráče: „Je to super. Nechci to nijak zlehčovat. Byl to jeden z mých cílů, ale upřímně jsem si nemyslel, že by se mi to mohlo podařit už letos. Mám kolem sebe spoustu úžasných spoluhráčů, kteří mi pomohli se sem dostat,“ řekl a odhodlaně dodal: „Naším cílem je vyhrát každý zápas.“
A právě pondělní vítězství bylo pro Žraloky velmi důležité. Posunuli se díky němu na dělené desáté místo v Západní konferenci společně se Seattle Kraken. Oba týmy mají shodně 75 bodů, tedy o dva více než St. Louis Blues a zároveň o dva méně než Nashville Predators, kteří drží druhou pozici zajišťující divokou kartu na Západě.
Postup do play off je tak pro San Jose stále velmi reálný. Pokud by se jim to podařilo, zasáhli by do vyřazovacích bojů poprvé po šesti letech. O jejich osudu pravděpodobně rozhodne série pěti domácích zápasů — a klíčovou roli v ní bezpochyby sehrají výkony devatenáctiletého Celebriniho.
Aktuálně má v této sezoně na kontě 38 gólů a 63 asistencí v 72 zápasech a posunul se už na čtvrté místo kanadského bodování celé NHL. Před ním jsou pouze hvězdní mazáci Nathan MacKinnon (120), Nikita Kucherov (121) a Connor McDavid (124). Přestože je Celebrini o více než deset let mladší, už nyní také patří mezi největší hvězdy současné NHL.