Témata dalšího setkání šéfů? Bitky po hitech i „podvádění“ se stropem

Už za týden by se měli setkat generální manažeři všech organizací NHL, aby mohli probrat, co zajímavého se stalo a kam dál povedou kroky ligy. I přes to, že se pochopitelně neví celá agenda tohoto setkání, se na povrch dostala dvě zajímavá témata, o kterých bude řeč.

Velkým tématem se napříč ligou stala kouzla s platovým stropem. Podobně živo bylo kolem tohoto tématu před pár měsíci, kdy Tampa Bay obcházela toto pravidlo šikovně díky umisťování hráčů na listinu dlouhodobě zraněných.

Bylo to však v rámci mezí, stejně jako poslední fenomén. Řeč je o výměnách, při kterých si třetí tým ponechá část hráčova platu. Vidět to bylo například u výměny Patricka Kanea či Ryana O’Reillyho.

„V programu to sice oficiálně není, ale nedivil bych se, kdyby to některý z manažerů vznesl,“ řekl novinář Jeff Marek. „Nedávno jsem mluvil s někým, kdo mi řekl, že by se to mělo dát dohromady.“

Druhým tématem má být oplácení mezi hráči po čistém hitu. V této sezoně jde i o hodně skloňované téma mezi fanoušky.

Jde o to, že se po čistém hitu okamžitě objeví zastánce oběti a chce se bít. Nahlas o tom mluvil například trenér Rangers Gerard Gallant.

„Je škoda, že se Trouba musí bít pokaždé, co někoho trefí,“ řekl Gallant před pár týdny po zápase s Calgary. „Pro mě to byl čistý hit, co do hokeje patří. Nebylo to nic nebezpečného. Nečekali byste, že to bude mít nějakou odezvu, ale mělo.“

A právě o tom by dle Elliottea Friedmana měla být řeč: „Ano, s tímhle jevem roste nespokojenost. Všichni chápou, že se spoluhráč postaví za spoluhráče, ale několik generálních manažerů i lidí v lize má dojem, že by tomu měl být konec. Pokud tedy jde o čistý hit. Vím i, že podobný názor má většina fanoušků.“

