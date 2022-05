Ten, co stvořil Dominatora. Legendární hlas se rozloučil stylově, oslavou gólu Sabres

I ty nejúchvatnější zákroky Dominika Haška by měly sotva poloviční půvab nebýt jedinečného komentátora Ricka Jeannareta. Jeho "ječák" a pohotové hlášky neodmyslitelně patří k zápasům buffalských Šavlí, ostatně jimi diváky provázel desítky let. A mimochodem, byl to právě devětasedmdesátiletý Kanaďan, kdo přišel s přezdívkou Dominator pro českého fantoma. "Ricku, gratuluji ti k úžasné kariéře. Byl mi ctí být součástí tvých slavných komentářů," vzkázal Hašek Jeannaretovi ve své zdravici. Během víkendové partie s Chicagem zněl ikonický hlas z mikrofonů naposledy.

51 let, tak dlouhá byla kariéra jednoho z nejnezaměnitelnějších hokejových komentátorů.

Jeannaret se rozloučil stylově – svým hlasem, co se vryl fanouškům do paměti díky své výšce i tomu, že přeskakoval jako jehla na gramofonové desce, oslavil vítězný gól Buffala. V prodloužení se o něj postaral Casey Mittelstadt, když do klece Blackhawks doklepl odražený puk po střele Dylana Cozense.

Ano, klub od Niagarských vodopádů udělal mnohé pro to, aby byla Jeannaretova rozlučka prvotřídní (připravil tiskoviny, speciální brusle s jeho portréty i nejedno slavnostní video), nicméně ten správný punc dal mistrovsky pojaté slávě v KeyBank Center Mittelstadtův gól.

Jeannaret mohl spustit svou labutí píseň.

"Myslím si, že vítězný gól v prodloužení je senzační tečka pro "RJ", s "Cozeym" si ohromně považujeme, že jsme se stát součástí jeho posledního komentáře, " pověděl Mittelstadt, vedle Jeannareta a zpívajícího gólmana Malcolma Subbana jeden z hrdinů elektrizujícího večera.

U Jeannareta můžete obdivovat vícero aspektů, ať už jde o dlouhověkost, věrnost nebo samotné hlášky. (Nejen) zvolání "May Day" po trefě Brada Maye v play-off roku 1993 do sítě bostonských Medvědů patří do zlatého fondu NHL.

Takhle třeba prodával Haškovy akrobatické kousky.

Češi mají k Jeannaretovi výjimečný vztah. Jeho hlas dobře znají, minimálně ze sestřihů, vždyť Hašek se stal první českou superhvězdou v NHL, devadesátky patřily jemu a Jaromíru Jágrovi. Hltali finále Stanley Cupu 1999 i mnohé další duely.

Teď se komentátorský velikán loučí a sluší se hluboce smeknout. Díky za báječné vzpomínky, pane Jeannarete!

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+