Ten, co zkrotil McDavida. Zachránil Panterům sezonu, smeká Subban

Nejpřehlíženější hrdina sedmého finále? Gustav Forsling! Byl to právě švédský bek s figurou, kterou spoluhráčům evokuje antické sochy, kdo opakovaně zneškodnil Connora McDavida. A kdo vystavil edmontonskému kapitánovi stopku i v tom nejkritičtějším okamžiku. V oficiálním reportu na NHL.com ale o něm nenajdete zmínku. A jinde jich je poskrovnu.

„Zachránil Floridě sezonu.“

PK Subban, bývalý excelentní bek, si Forslingova heroického výkonu dobře všiml.

Nepřehlédl ho jako jiní.

Naopak znamenitou práci borce, který se marně snažil prosadit na třech adresách, než rozkvetl coby zdarma příchozí v kádru koučovaném Paulem Mauricem, vyzdvihl.

Právem, vždyť, kdo sledoval Forslinga, jak si pozičně precizně počínal proti McDavidovi a zcela neutralizoval jeho klíčové přednosti, jako rychlost a techniku hole, musel žasnout.

Když uznávaný novinář Pierre LeBrun vybíral své kandidáty na zisk Conn Smythe Trophy, měl v hledáčku právě i klíčového zadáka Cats. A to ještě neviděl jeho show s sedmém klání.

Florida vděčí Forslingovi za Stanley Cup. Tečka.

Vybavíte si, jak se ve dostal McDavid do své oblíbené situace? V plné jízdě měl kotouč na holi a v cestě k brance mu bránil jediný sok.

Zpravidla si z nich dělá cvičné kužely. Tentokrát ale vypadal jako žáček na tréninku on.

Forsling byl suverénní.

Později byl opět v pravý čas na pravém místě, to když McDavid na hraně brankoviště chtěl kotouč zasunout za beton Sergeje Bobrovského. Marně.

Závoru spustil osmadvacetiletý rodák z Linköpingu.

V partii číslo 7 odbruslil k 24 minutám, zhruba takovou porci zvládal v play-off večer co večer. „Nedělá chyby a překazí víc akcí soupeře než kdokoliv jiný,“ chválí ho Maurice. „V herním stylu, jaký předvádí, je nejlepší na světě,“ dodal.

Forsling si nezakládá na přílišné tvrdosti, byť osvalené, vyrýsované tělo také použít umí, spíš sází na rychlou hokejku a dokonalé postavení. „Mohl by brzy získat Norrisovu trofej,“ říká o něm LeBrun.

Chvála, co si opomíjený hráč s dvaačtyřicítkou plně zaslouží.

„Nedostává se mu takové uznání, jaké by mělo. Hraje skvěle, je ohromně těžké se proti němu prosadit,“ velebí Forslinga loňský vítěz Conn Smythe Trophy Jonathan Marchessault.

Pro Floridu je to možná dobře, protože ho stihla v březnu podepsal na osm let za 46 milionů dolarů. Už tehdy to působilo jako skvěle utracené peníze.

Po právě skončených vyřazovacích bojích ten pocit jedině zintenzivnil.

