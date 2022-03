Ten nejžádanější. Závod o Chychruna jde do finiše, o elitního zadáka bojuje osm klubů

Ať už rozkliknete jakýkoliv žebříček s nejzajímavějšími hráči, co se mohou stěhovat při přestupové uzávěrce, najdete Jacoba Chychruna na předních místech. Opakovaně i na prvním fleku. Proč? "Je to hokejista, který může mít pro mančaft největší přínos," píše web The Sporting News. Momentálně o jeho služby usiluje osm klubů, včetně St. Louis Blues či Hurikánů z Caroliny. Pravdou je, že o Chychrunovi uvažuje každý generální manažer, co letos cílí na Stanley Cup.

Reálná příležitost sehnat před play-off špičkového zadáka v nejlepších letech?

Ještě k tomu za přijatelné odstupné, v němž nemusí figurovat žádný z vašich klíčových plejerů?

To není pro generální manažery zrovna každoroční tradice, takových šancí je jako šafránu. Teď se ovšem naskytla, a tak z telefonního čísla arizonského generálního manažera Billa Armstronga je pořádně horká linka.

"O Chychruna stojí Florida, LA, Boston i Anaheim," jmenuje pár předních uchazečů o třiadvacetiletého Američana uznávaný novinář Darren Dreger.

Coyotes údajně za něj žádají podobný balíček, jaký si vyjednalo Buffalo za Jacka Eichela.

Sabres v listopadu získali za nakvašenou superhvězdu Alexe Tucha, Peytona Krebse, první kolo v letošním draftu a podmíněnou druhou volbu v roce 2023. Tuch byl navíc zraněný.

Chychrun za srovnatelnou protihodnotu jednoznačně stojí, vždyť loni skončil v hlasování o Norrisově trofeji na 10. místě (s 18 góly vládl všem bekům v NHL) a navrch má mimořádně výhodnou smlouvu.

V této a dalších třech sezonách zatíží platový strop tuze příznivou částku 4,6 milionu dolarů.

Co na tom, že ročník 2021/2022 se neřadí k jeho nejpovedenějším? V Arizoně, nejslabším klubu NHL, patří k těm pár světlým výjimkám, které se vyplatí sledovat. I přes týmovou bídu si drží solidní analytická čísla. A 16 bodů taky není totální propadák.

.Po přestupu by navíc mohl pookřát, změnu prostředí by uvítal. U Pouštních psů jsou zvyklí prohrávat, Chychrun by ale jednomu z osmi zájemců mohl pomoct vítězit. A dojít až na vrchol.

Kde se pokusí získat Stanley Cup? Podělte se o své tipy!

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+