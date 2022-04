Terč pro všechny, co shání gólmana. McKay vyhrál Bakerovu cenu, překročí otcův stín?

Dostane, a to zcela oprávněně, vícero nabídek z NHL. Podle mě je fantastický. Vysoké mínění má zámořský novinář Scott Wheeler z renomovaného webu The Athletic o Drydenu McKayovi, čerstvém vítězi Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitní NCAA. McKay sice zrovna polyká hořkou finalovou porážku ve Frozen Four, nicméně se může těšit na světlé zítřky. Má reálnou šanci si, podobně jako jeho otec Ross, zachytat v nejprestižnější hokejové lize světa.

Pokud se Wheelerova slova naplní a McKay podepíše v NHL, bude tak trochu prckem mezi obry.

Měří pouhých šest stop (183 centimetrů), nicméně ještě menší Juuse Saros v kleci nashvillských Predátorů jasně ukazuje, že i bez gigantické figury lze patřit mezi naprostou brankářskou elitu.

McKay je po 21 letech prvním maskovaným mužem, co získal Bakerovu cenu. Navázal na Ryana Millera a jistě by se nezlobil, kdyby udělal takovou díru do světa jako rodák z East Lansingu, který vyhrál Vezinu a pro Ameriku vyčapal olympijské stříbro.

"Je to pro mě neskutečná pocta. Když jsem uslyšel své jméno, na moment jsem omdlel. A najednou už jsem byl na pódiu a říkal jsem svůj proslov," popisoval pro The Hockey News.

Kromě McKaye s Millerem převzal známé vysokoškolské ocenění už jen Rob Stauber. Je vám jeho jméno povědomé? Coby kouč dovedl americké hokejistky k titulu mistryň světa a zlatu z olympiády.

A ano, také on to kdysi dotáhl do NHL (mimo jiné oblékl dres Buffala, v němž později zářil Miller).

Třeba si za Sabres zachytá i McKay, byť okruh zájemců o jeho služby bude nejspíš poměrně široký. Po angažování "štuďáka", co zastavuje puky jako magnet, volají třeba fanoušci torontských Javorových listů.

McKay má za sebou famózní sezonu, o tom žádná. Naskočil do 42 zápasů, průměrně v nich inkasoval jen 1.27 branky a kryl 93,4 procent střel soupeřů. Na podobná čísla jsou ovšem fanoušci University of Minnesota od mrštného fantoma zvyklí.

Různé trofeje a pocty totiž sbírá několik let po sobě, patří mu i pár rekordů. O jeho talentu se zkrátka už nějaký ten pátek ví.

I jeho otec Ross na vysoké škole s mřížkou přes obličej vynikal, jen mezi profíky se příliš neuchytil. Jeho kariéra v NHL se smrskla na pouhých 35 minut záskoku za Kaye Whitmorea v kleci Hartfordu.

Od Buffala zkraje devadesátek dostal tři fíky z patnácti střel, proti jinému soupeři než Šavlím se už nepostavil.

Dryden by se nepochybně rád prosadil výrazněji. Co pro něj bude klíčové? "Nejsem tak vysoký jako ostatní, nejzásadnější tak pro mě bude ukázat, že umím podávat stabilní výkony, a můžu se tak měřit s konkurenty," míní.

V NCAA demonstroval ohromující vyrovnanost, báječnou formu si dokázal udržet prakticky čtyři roky. Teď už to "jen" zopakovat na nejblyštivější scéně, co hokejový svět zná.

