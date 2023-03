Těší se nejen fanoušci. Kane je můj idol, jásá Chytil

Rangers nechtěli nic uspěchat. I proto se Patrick Kane připojí k týmu až dnes. Středeční zápas na ledě Philadelphie vynechal. Dá se říct, že cíleně. Blueshirts chtěli, aby svou blyštivou hvězdu představili doma. U vytržení jsou nejen fanoušci, ale i mladé pušky, pro které byl americký šikula vzorem.

Kapitolou samu pro sebe je Artěmij Panarin. Když se v létě zlehka spekulovalo o tom, kam by mohl Kane zamířit, byli Rangers jednou z možností právě díky ruskému útočníkovi. Když totiž hrál za Chicago, s Kanem po boku válel.

„Moje reakce? Byl jsem naštvaný,“ zavtipkoval s novináři, když se ho zeptali, jak na příchod Kanea reagoval. „Ale ne, je to paráda. Je to skvělý hráč, v Chicagu nám to lepilo. Hokej vidíme podobně, dokážeme si vyhovět.

Panarin patří mezi ty zkušenější, ale mladé pušky v útoku Rangers jsou u vytržení jakbysmet. Vždyť když vyrůstaly, koukaly na Kaneovy sestřihy s pusou dokořán. Teď jsou v jednom týmu.

„Když jste malý kluk a jako útočník dáváte góly, vždycky sledujete hráče, kteří dávají důležité branky a získávají trofeje. Ani nevím, kolikrát vyhrál zápas on sám. První věcí, kterou jsem dělal, když jsem se vzbudil, bylo, že jsem se díval na sestřihy z jeho zápasů. Teď je součástí našeho týmu, je to úžasné,“ rozplýval se například Filip Chytil.

„Kdyby mi někdo před vstupem do NHL řekl, že budu hrát s takovými hráči, klepal bych si na čelo,“ usmál se ještě rodák z Kroměříže.

Podobně to má i Alexis Lafreniere. Ten byl stejně jako Kane jednička draftu, provázel je podobný osud.

„Patricka jsem vždycky sledoval. Vlastně pořád sleduju, je to můj oblíbený hráč,“ povídal Kanaďan ještě před draftem. „To, co dokáže v klíčových momentech a pod obřím tlakem, je neskutečné. Je to můj vzor.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+