Těžká rána pro Winnipeg. Helleybuck bude na týdny mimo hru

Winnipeg dostal v pátek zprávu, kterou nikdo slyšet nechtěl. Connor Hellebuyck, držitel Hart Trophy i Veziny z minulé sezony a zdaleka nejdůležitější hráč Jets, půjde v sobotu na operaci kolene a bude mimo hru čtyři až šest týdnů. Pro tým, který stojí na jeho výkonech dlouhodobě jako málokterý jiný v NHL, je to zásadní rána.
Trenér Scott Arniel přiznal, že problém se táhne už od přípravného kempu. „Je to něco, o čem jsme věděli. Zkoušel to přehrát, měl lepší a horší dny. Teď je správný čas to vyřešit,“ vysvětlil. „Sedli jsme si s ním, s doktory, s agentem. Tohle byl moment, kdy to udělat.“
Hellebuyckova absence je o to větší komplikace, že jde o jednoho z nejodolnějších brankářů generace. V posledních čtyřech plných ročnících odchytal pokaždé přes 60 zápasů a šestkrát v kariéře přelezl tuto hranici. V minulé sezoně dominoval celé lize, letos měl sice pomalejší začátek, ale stále drží solidní čísla: 2,51 a 91,3 % ve 14 utkáních.
Proto také spoluhráči jen těžko skrývali zklamání. Josh Morrissey mluvil bez obalu: „Jeho odolnost je něco neuvěřitelného. Nemůžeš nahradit hráče takového kalibru.“
Winnipeg však musí fungovat dál. Zodpovědnost padá na Eric Comrieho, který v pátek nastoupil proti Carolině a zapsal 24 zákroků v prohře 3:4. Adam Lowry mu věří: „Je pracant a jeho vztah s Hellym je skvělý. Pořád spolu mluví o brankářských věcech, pořád se učí. Mám v něm plnou důvěru.“ Arniel však ví, že Comrie nemůže odchytat celou dobu, proto byl z farmy povolán Thomas Milic, jenž má v AHL výbornou bilanci 5–2–2 a úspěšnost 92,1 %. „Mluvíme o 4–6 týdnech, takže si nemyslím, že Eric může odchytat úplně všechno. Milic bude muset hrát,“ uvedl Arniel.
Jets budou muset najít cestu, jak přežít toto období jinak než spoléháním se na svého superhvězdného brankáře. Obránce Morrissey proto zdůraznil, že klíčem bude zodpovědnější defenziva. „Naše hra bez puku se zlepšovala. Bez Hellyho v dalších zápasech musíme právě v tomhle dál růst.“
