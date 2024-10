Těžká situace Flyers v brankovišti. Děsí mě to, přiznává Tortorella

Sezona se blíží, takže jsou všechny otazníky v týmu zodpovězeny? Ne tak docela. Trenér Philadelphie Flyers John Tortorella si myslí, že brankáři jsou největší záhadou jeho týmu.

„Letos máme úplně novou brankářskou situaci,“ řekl. „Děsí mě to k smrti, protože je to poprvé, co bude Samuel Ersson opravdovou jedničkou. I když ho mám rád, nevím, jak to všechno dopadne.“

A dodal: „Takže nemůžeme předbíhat. Líbí se mi, kam se organizace ubírá, myslím, že se kluci zlepšili, ale máme tu nějaké překážky, které musíme vyřešit, zejména s našimi brankáři, protože je to úplně jiná situace a složení.“

V sezoně 2023/24 působilo ve Philadelphii pět brankářů. Podle Natural Stat Trick se Flyers umístili na posledním místě v NHL s úspěšností zákroků při hře pět na pět s hodnotou 89,5 %.

Ersson byl do role jedničky postaven poté, co Carter Hart dostal v lednu dovolenou a následně byl spolu s dalšími členy kanadského juniorského týmu z mistrovství světa 2018 obviněn ze sexuálního napadení.

Kdo dál? Ivan Fedoto se zdá být připraven plnit roli Erssonova parťáka poté, co v dubnu debutoval v NHL. Koncem téhož měsíce se znovu upsal Philadelphii na dva roky s platem 3,275 milionu dolarů.

K nejistotě přispívá i to, jak do hry zapadne Alexej Kolosov, který je na přípravném kempu, takže také v přímém světle trenérů. O něm ale Tortorella řekl, že nemá tušení, jaké to bude.

„Mám jiné starosti než tohle,“ dodal. „Proto máme trenéra brankářů Kima Dillabaugha. Větší starosti mi dělají Ersson a Fedotov, protože se dostáváme do pozdější fáze přípravy, takže se snažíme ujistit, že jsou připraveni do toho jít.“

Přestože Flyers v minulé sezoně díky nešťastnému osmizápasovému propadu klesli čtyři body za místy pro play-off, Tortorella řekl, že jeho současné nastavení nezahrnuje žádné řeči o postupu.

„Nedívám se tak daleko dopředu,“ řekl. „Stále budujeme. Všichni říkají, že chtějí jít na Stanley Cup a kdesi cosi. Na to nevěřím. Než se vůbec začneme bavit o takových věcech, musíme s naším týmem udělat hodně věcí. Je mi úplně jedno, co si lidé myslí. Všichni si myslí, že je třeba vyznačit vysoký cíl. Tam se podle mě ztrácí ze zřetele, jak budovat tým.“

