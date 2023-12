Těžké dny Seana Kuralyho. Zkolaboval po hitu, z nemocnice už je doma

Nepříjemné momenty zažíval těsně před Vánocemi Sean Kuraly. Ten byl převezen do nemocnice poté, co byl v zápase proti Torontu nepříjemně trefen. Musel hned z ledu, v útrobách stadionu pak kolaboval. Naštěstí je už v pořádku doma.

Blue Jackets to oznámili v neděli. Všechny testy byly negativní a Kuraly byl v sobotu večer propuštěn.

Trenér Columbusu Pascal Vincent Vincent po utkání uvedl, že se domnívá, že Kuraly byl zasažen hokejkou do hrudníku. "Zjišťují, jestli tam není nějaké krvácení nebo něco podobného," řekl. "Byl to také zásah do hlavy, takže to byla hodně špatná kombinace."

Kuraly byl sevřen hěvzdou Maple Leafs Austonem Matthewsem a obráncem Jakem McCabem, proti tomu prostě neměl šanci. Zvedl se, pak se shrbil a dobelhal se na střídačku.

Kuraly mířil do tunelu, když zkolaboval. Jeho spoluhráči a trenéři začali horečně mávat na zdravotnický personál z druhé strany ledu, dokonce hodili ručník, aby upoutali pozornost rozhodčích a přerušili hru.

"Viděl jsem, jak dostal hit na protější straně," popisoval situaci ze svého pohledu útočník Blue Jackets Adam Fantilli. "Měl jsem ho střídat já, takže jsem se díval, jak odjíždí, a on se pomalu blíží a hrbí se. Skočil jsem na led, ozvala se píšťalka a na střídačce nastal velký rozruch. Modlíme se za něj. Jsme opravdu rádi, že se mu daří lépe. Je to děsivé. Nikdy nechcete, aby se něco takového stalo."

Vincent dodal, že také vlastně také neví, co přesně se stalo.

"Byl to děsivý okamžik, v ten moment nevíte, co se stalo," řekl Vincent. "Stalo se to, co se stalo, byl tam hit, pak se vrátil na lavičku. A co se pak stalo v tunelu do šatny? To nevím. Jen jsem viděl trenéry a lékařský personál a bylo to naléhavé. Není to legrace."

Jak ale bylo zmíněno, žádné větší problémy se neprokázaly, a tak mohl následně Kuraly zamířit z nemocnice domů.

