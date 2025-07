Tichá bouře u Islanders. Roy čeká na osobní setkání, Duclair zatím mlčí

Je to už víc než tři měsíce, co Patrick Roy veřejně zkritizoval výkon Anthonyho Duclaira po prohře Islanders s Tampou Bay. Dnes už s odstupem času ví, že zašel příliš daleko a rád by se za to omluvil. Ne přes telefon, ne skrz média, ale osobně.

„Chtěl bych se mu omluvit, ale osobně. Ne po telefonu. To prostě není můj styl,“ řekl Roy při svém prvním veřejném vystoupení od konce sezony před pár dny. Zda k tomu setkání skutečně dojde, zatím zůstává otázkou.

Duclair si vzal hned den po inkriminovaném zápase neomezené volno, které se nakonec protáhlo až do konce ročníku. Zdravotní problémy, špatná forma i napjaté vztahy v klubu, to všechno vytvořilo dokonalou bouři.

Přitom sezona měla vypadat úplně jinak. Duclair podepsal s Islanders jako jeden z hlavních ofenzivních přírůstků a měl nastupovat po boku Mathewa Barzala a Bo Horvata. Místo toho se trápil, ztratil důvěru trenéra a z formace úplně vypadl.

O Royově nespokojenosti nebylo pochyb. Po prohře s Lightning 1. dubna neváhal veřejně označit Duclairův výkon za „otřesný“ a zpochybnil jeho nasazení. Duclair den nato zmizel z týmu – oficiálně kvůli osobním důvodům.

Od té doby spolu nepromluvili.

Roy ale trvá na tom, že Duclaira jako hráče respektuje. Znají se z juniorských let, kdy ho Roy vedl jako trenér. Teď prý chce situaci napravit. Zda bude mít šanci, a zda Duclair vůbec dorazí na kemp, zůstává otevřené.

Trenér mezitím skládá plány na novou sezonu. Barzal se vrací na pozici centra, čerstvá posila Jonathan Drouin by měla tvořit dvojici s Horvatem. Roli na přesilovkách mají dostat i Max Šabanov nebo Matthew Schaefer.

A zatímco vztah s předchozím generálním manažerem Lamoriellem byl napjatý, s novým šéfem Mathieu Darchem je podle Roye vše v pořádku. „Od prvního setkání je to super. Mluvíme o hokeji, o týmu, o všem. Je to příjemné,“ pochvaloval si Roy.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+