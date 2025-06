Tichá nespokojenost. Nečas prý v Coloradu nezakořenil

Když Colorado Avalanche v lednu překvapivě vyměnilo Mikka Rantanena, jednoho z nejlepších hráčů klubové historie, byl Martin Nečas hlavním jménem, které přišlo opačným směrem. Výměna s Carolinou měla být řešením pro tým, který nedokázal najít společnou řeč s Rantanenem ohledně nové smlouvy. Jenže teď se může stát, že po pouhém půl roce odejde i Nečas.

Nečas v základní části zklamáním rozhodně nebyl. Blížil se k průměru bodu na zápas a zapadl do elitní formace Avalanche. Jenže to, co se počítá nejvíc – výkony v play off – nezvládl. V sérii proti Dallasu dal jediný gól a přidal čtyři asistence. Jeho protějšek Rantanen? Sedm zápasů, dvanáct bodů, včetně hattricku, kterým ukončil sezonu Colorada.

Aby toho nebylo málo, objevily se zákulisní informace, že Nečas nebyl v Coloradu příliš spokojený. Podle Nicka Kypreose ze Sportsnet je možné, že by se Avalanche mohli pokusit hráče znovu vyměnit – a to dřív, než mu za rok skončí současný kontrakt s cap hitem 6,5 milionu dolarů.

Právě potíže s domluvou na delší smlouvě byly hlavním důvodem, proč Colorado pustilo Rantanena. A pokud se podobná situace začne rýsovat i u Nečase, klub prý nebude váhat.

Znepokojivé je, že podle Kypreose Nečas nebyl nadšený ze svého působení u Avs. "Poté, co Avalanche vyměnili Rantanena kvůli tomu, jak obtížné byly rozhovory o prodloužení smlouvy, kolik trpělivosti budou mít s Nečasem – který není hráčem z vlastní líhně ani superhvězdou – pokud jednání o prodloužení smlouvy začnou v červenci pomalu? Panoval dojem, že Nečas nebyl příliš nadšený a že chce prozkoumat jiné možnosti," píše novinář.

Colorado sází na výkon, ale také na chemii – a pokud nový klíčový hráč nechce být součástí projektu, dává smysl hledat alternativu. Zvlášť když má tým okolo Nathana MacKinnona vysoké ambice a čas běží. Na ledě to přitom vypadalo, že si Nečas se svými novými spoluhráči sedl skoro hned.

Do nejistoty navíc přispívá i fakt, že není jasné, jestli v klubu zůstane centr druhé lajny Brock Nelson. Generální manažer Chris MacFarland tak může mít před sebou víc rozhodnutí, než se původně čekalo. A Nečas, který přišel jako hlavní protihodnota za jednu z největších hvězd Avalanche, se může stát jen krátkou epizodou v přestavbě, která se možná ještě ani pořádně nerozjela.

