Ticho, které trvalo příliš dlouho

15. dubna 22:05Josef Potůček
Po měsících mlčení přichází informace. Zkušený brankář Semjon Varlamov se po vleklé pauze vrací na led — zatím „jen“ v rámci rozehrání v AHL, ale i to je velký krok.
Když rodák z ruského Kujbyševa v Novosibirské oblasti naposledy nastoupil k zápasu 24. listopadu 2024, nikdo netušil, jak dlouhá pauza ho čeká.
Operace kolene v prosinci 2024, následná rehabilitace… a pak komplikace. Další odklady. Další otázky.
Sezonu 2024-25 nedohrál, kompletně vynechal letošní ročník, více než rok a půl nechytal v soutěžním zápase. Jeho comeback se neustále odsouval. A čím déle byl mimo, tím hlasitější byla otázka: „Vrátí se ještě vůbec?“
A teď přichází první skutečný krok zpět. Vedení newyorských Islanders poslalo ruského gólmana na rozehrání na farmu do Bridgeportu, kde jejich záložní tým čekají tři utkání během čtyř dnů.
Ještě po uzávěrce přestupů se přitom počítalo s tím, že Varlamov letos nenastoupí vůbec. Do NHL se v této sezoně sice už nevrátí — Islanders ji uzavírají zápasem proti Carolině, přesto pro brankáře, v jehož nepřítomnosti dostal příležitost David Rittich, to bude velký test.
Vydrží koleno? Vydrží kondice? Vydrží hlava?
Na konci dubna oslaví Varlamov 38. narozeniny. V kombinaci s téměř dvouletou pauzou je brutální výzvou návrat do kolotoče NHL, kde má ještě pro příští sezonu platný kontrakt (2,75 mil.).
Pokud Semjon Varlamov zvládne následující zápasy bez problémů, Ostrované mohou pro příští ročník získat něco víc než jen zkušeného gólmana. Mohou získat příběh.