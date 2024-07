Ticho po pěšině… Laine čeká na zprávu z asistenčního programu, hledá se zájemce

Ještě o víkendu Columbus Blue Jackets stále čekali na zprávu, že útočník Patrik Laine byl oficiálně vysvobozen z programu pomoci hráčům, do kterého v lednu dobrovolně vstoupil. Prezident a generální manažer Don Waddell přitom již několik týdnů tvrdí, že je to na spadnutí. Ale výměna se oddaluje…

Laine by měl být označen za zdravého až ve chvíli, kdy lékaři, kteří program vedou, usoudí, že je natolik v pořádku, aby mohl pokračovat v kariéře hráče NHL.

Ale snaha Blue Jackets vyhovět Laineho žádosti o výměnu dostala přeci jen obrovský zásah tím, že to trvá takhle dlouho. Podle pravidel by ho Jackets mohli vyměnit, dokud je ještě v programu, ale Waddell řekl, že zainteresované kluby vyjádřily přání promluvit si s Lainem, než za něj cokoliv nabídnou.

Laineho smlouva, z níž zbývají dva roky s platem ve výši 8,7 milionu dolarů ročně, se zdála být už tak dost obtížná na výměnu, ale teď dává smysl, že se zúžil i seznam možných destinací. Týmy, které o Lainovi uvažovaly, pravděpodobně udělaly kroky v rámci draftu a trhu s hráči. Jednoduše nechtěly čekat.

Waddell navíc prohlásil, že chce za Laineho uskutečnit čistě hokejovou výměnu, což znamená, že by Laineho rád vyměnil za platného hráče, o kterého by Blue Jackets měli zájem, aniž by si ponechali část Laineho smlouvy. Ze hry jsou tak mladíci a výběry v drafu. Poslední dva týdny však takový krok dramaticky ztížily.

Existuje jeden často diskutovaný tah, který stále dává určitý smysl, a týká se Waddellova bývalého klubu, tedy Caroliny Hurricanes.

Hurricanes se snaží vyměnit chráněného volného hráče Martina Nečase a údajně učinili Blue Jackets nabídku při draftu. Nečas, který minulý týden požádal o arbitráž, vstřelil za poslední dvě sezóny 52 gólů a pro Blue Jackets by byl okamžitou posilou.

Mezitím má Carolina k dispozici více než 11 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem a klidně by mohla vzít Laineho smlouvu.

