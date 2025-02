Ticho před bouří? Přestupová horečka prý zdaleka nekončí

Přestupová aktivita v NHL se před dvoutýdenní pauzou kvůli turnaji 4 Nations Face-Off výrazně zklidnila. Generální manažeři se rozutekli různými směry – někteří budou sledovat juniorský hokej a AHL, jiní si na chvíli dopřejí odpočinek s rodinami. Ale ať už jsou kdekoliv, jedno je jisté: jejich telefony zůstávají zapnuté a stále připravené k akci.

„Myslím, že teď se to trochu zpomalí až do samotné uzávěrky,“ uvedl nejmenovaný ligový manažer pro Postmedia. Ačkoliv oficiální termín přestupů je až 7. března, už teď je jasné, že v letošní sezóně se trh rozjel ve dvou vlnách. První vlna přišla před začátkem 4 Nations Face-Off. A rozhodně nebyla chudá na dramatické přesuny.

Všechno odstartovala Carolina Hurricanes, která získala Mikka Rantanena z Colorada a Taylora Halla z Chicaga v rámci třístranné dohody. Colorado si v tomto obchodu přišlo na Jacka Druryho, Martina Nečase, volbu ve druhém kole draftu 2025 a čtvrté kolo v roce 2026. O pár dní později se do hry vložili Flyers, kteří přivedli Andreje Kuzmenka, Jakoba Pelletiera z Calgary výměnou za Morgana Frosta a Joela Farabeeho. Vancouver Canucks poslali J.T. Millera do New York Rangers.

Před pauzou tedy vládlo na přestupovém trhu pořádné horko, ale teď se zdá, že se vše na chvíli zpomalilo. Důvod? Mnoho týmů stále věří v šanci na play-off a nechtějí se vzdávat příliš brzy. Ale čas se krátí.

NHL sice během 4 Nations Face-Off formálně nezastavila přestupy, ale komisionář Gary Bettman není zrovna nadšený, když velké obchody odvádějí pozornost od ligových akcí. Přesto, jak ukázal loňský šokující trejd Linuse Ullmarka jen půl hodiny před sedmým zápasem finále Stanley Cupu, pokud se manažeři rozhodnou jednat, žádný turnaj je nezastaví.

Mezi týmy, které už naznačily, že budou prodávat, patří podle Postmedia Buffalo Sabres, Nashville Predators, Anaheim Ducks, Seattle Kraken, St. Louis Blues, Pittsburgh Penguins, Utah Hockey Club, Chicago Blackhawks a San Jose Sharks. Sabres, Predators a Penguins přitom do sezóny vstupovali s velkými ambicemi, ale teď už začínají signalizovat, že jsou ochotni se některých hráčů vzdát.

Přesto je situace složitější, než se zdá. Mnoho klubů, které chtějí posilovat, operuje na hranici platového stropu a nemohou si dovolit okamžitě absorbovat nové smlouvy. „Týmy s problémy se stropem musí čekat do poslední chvíle,“ přiznal jeden z insiderů.

