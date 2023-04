Tkachuk a Bobrovskij podrželi Panthers! Karma za rozhodčí, řekl trenér

Florida Panthers svému soupeři oddálili postup a domů na jih letí s velkým povzbuzením! Středeční vítězství Floridy v Bostonu mělo dva hlavní strůjce. Branku zavřel Sergej Bobrovskij, vítězný gól vstřelil Matthew Tkachuk. Trenér Panthers pak mluvil i o karmě.

Celou sezonu bezchybný gólman Linus Ullmark vyrobil hrubku v ten nejméně vhodný moment, čehož Panthers dokonale využili. Tkachuk pak bekhendem neměl problém trefit odkrytou klec.

„Jsem nesmírně nadšený. Přežili jsme, bojujeme dál,“ řekl Tkachuk. „V play off se věci dějí strašně rychle, teď musíme doma zvládnout další zápas.“

Utkání sice rozhodnul Tkachuk, nicméně největší zásluhu na tom, že Panthers ještě žijí, má rozhodně brankář Sergej Bobrovskij. Ten předvedl 44 zákroků a na samotném konci třetí třetiny vytáhnul nejdůležitější moment sezony. Pokud by neuspěl proti Marchandovi, měli by Panthers po sezoně.

„Play off, to je na hokeji to nejlepší,“ usmíval se pak ruský gólman. „Takže jsem si dnešní večer užil, kluci přede mnou mi hodně pomohli. Bránili jsme opravdu dobře proti opravdu, opravdu dobrému týmu. Hráli skvěle, jsme moc rádi za výhru.“

Zatímco někdejší vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana ligy to bral jako samozřejmost, například trenér Paul Maurice byl u vytržení.

„Snažím se najít slova k mým pocitům, ale prostě to nejde,“ řekl po zápase Maurice. „Věděl jsem, že to chytí. Nemám dojem, že bychom v této sérii měli extra štěstí, že nám je extra přáno. Takhle je to hezký způsob, jak vyjádřit nesouhlas s některými rozhodnutími. Nastřádali jsme dost karmy na to, aby to Sergej chytil.“

Panthers tak prodávají to, co zažívají v podstatě od půlky sezony. Utekla jim první část základní části, od té druhé tak museli bojovat o samotnou účast v play off. Teď se bijí opět.

„Od ledna bojujeme s rizikem vyřazení. Od té doby jsme si zvykli inkasovat pár ran. A také naučili, jak se po nich zvednout,“ dodal Maurice.

