Tkachuk burcuje Floridu: Pokud srazíme kolos z Vegas, zapíšeme se do historie!

Florida Panthers vstoupí v noci na neděli do finále Stanley Cupu proti Vegas. Bude se jednat teprve o druhou finálovou sérii v historii Panterů, kteří dosud hráli o nejslavnější hokejový grál pouze v roce 1996. Tehdy ovšem padli s Coloradem 0:4. Před startem poslední série letošních bojů o Stanley Cup jsou tak hráči Floridy pořádně nabuzení a jedním z hlavních motivátorů je Matthew Tkachuk.

Pokud bychom hledali klíčové strůjce floridského úspěchu, ukázat bychom museli na brankáře Sergeje Bobrovského a útočníka Matthewa Tkachuka. Ač se správně namítne, že tým nedělají jen dva hokejisté a důležité je, jak maká všech 19 chlapů, co se dostane během zápasu na led (tím dvacátým je náhradní brankář), důležitost Bobrovského a Tkachuka je neoddiskutovatelná.

Zatímco Bobrovskij řádí v brankovišti a přivádí střelce soupeře k šílenství, Tkachuk dokáže vždy v pravý okamžik zazářit a třeba i strhnout vítězství na stranu svého týmu. Ostatně, během tohoto play-off vsítil už čtyři vítězné góly (z toho tři v prodloužení) a s bilancí 9+12 je nejproduktivnějším hráčem Panthers.

A není tak divu, že pětadvacetiletý rodák ze Scottsdale je i jedním z hlavních motivátorů celého týmu před samotným vrcholem sezony. Navzdory dlouhé pauze, kterou Florida absolvovala po vítězství 4:0 nad Carolinou ve finále Východní konference, má Tkachuk ohromnou důvěru v kvality svých spoluhráčů a věří, že Florida na Rytíře z Vegas vlítne, jako by z tempa vůbec nevypadla.

„Bude to pravděpodobně nejtěžší cesta ke Stanley Cupu v historii, pokud srazíme tento kolos z Vegas. Vůbec jsme si to totiž neusnadnili,“ připomněl Tkachuk fakt, že se Florida dostala do play-off na poslední chvíli a o pouhý jeden bod před Pittsburghem. „Takže naším cílem je teď porazit Vegas a uvidíme, jestli se dokážeme zapsat do historie,“ řekl bojovně pro zámořská média.

I kvůli nepříliš přesvědčivému průniku do play-off čekal na Floridu už v prvním kole bojů o Stanley Cup suverénní Boston. Panteři však dokázali senzačně otočit sérii z 1:3 na 4:3 a od té chvíle dominovali. Toronto porazili 4:1, Carolinu 4:0.

„Hodně se o nás, našich zaváhání i naší cestě Východní konferencí jako osmých nasazených mluvilo, což je pochopitelné. Myslím, že do určité míry nás to motivuje,“ řekl muž, který na Floridu přestoupil z Calgary před sezonou 2022/23 a okamžitě se stal hlavní hvězdou organizace. Ostatně, v kanadském bodování předčil o 31 bodů Aleksandera Barkova, druhého nejproduktivnějšího hráče týmu.

Před Vegas se však musí mít i se svými spoluhráči na pozoru a moc dobře to ví. Jedná se o hodně silný tým, o kterém se sice v médiích tolik nemluví, ale jeho cesta do finále byla podle amerického útočníka rovněž parádní. „Jsou v Západní konferenci nasazené jedničky a jejich cesta byla působivá. Prohrát s tímto týmem rozhodně nebyl pro nikoho žádný výpadek,“ upozornil na kvality soupeře.

První finále letošního Stanley Cupu se bude hrát na ledě Vegas v noci na neděli od dvou hodin středoevropského času.

