Tkachuk o Bennettovi: Nechtěl bych hrát proti němu

Florida čeká na začátek bojů s Carolinou. A velmi důležitým dílkem do skládačky je ve floridském celku je Sam Bennett, který se po návratu do sestavy ukazuje ve velmi dobrém světle.

Sam Bennett strávil velkou část své dosavadní kariéry NHL v Calgary, v kanadském celku však nikdy nedokázal pořádně ukázat, co v něm je.

„Bylo to frustrující. Rozhodně jsem tam zažil několik frustrujících let. Vždycky jsem měl v sobě pocit, že chci dokázat víc, ale prostě jsem nemohl,“ popsal Bennett své pocity.

Na jaře roku 2021 přišla výměna na slunnou Floridu, kde ihned po obléknutí nového dresu předváděl slušné výkony. V prvních deseti zápasech zapsal patnáct bodů, individuálně se mu dařilo i v play off. První kompletní ročník v dresu Floridy byl pro něj skvělý. Vylepšil si svá maxima v gólech, asistencích i celkově v kanadských bodech. Podobně slušně se mu daří i v letošním ročníku.

„Nevěděl jsem, že bude tak dobrý. Myslím, že všichni v lize věděli, co může dokázat. Takže to od něj nebyl velký skok v prognózách. Když jsme ho před výměnou sledovali, samozřejmě jsme věděli, jak moc je soutěživý. Ale vůdčí schopnosti, vysokou úroveň dovedností a rychlost jsme plně docenili až v průběhu sezony, kdy byl náš hráč,“ popsal generální manažer Bill Zito pro nl.com.

Letos měl opět velmi solidní základní část, její závěr však musel vynechat kvůli zranění. Do vyřazovacích bojů naskočil až do druhého zápasu série proti Bostonu. A ihned to bylo na ledě znát. Nejen při sbírání kanadských bodů, ale i při větším důrazu Panterů. V jedenácti duelech si zatím připsal čtyři branky a stejný počet asistencí.

„Vždycky byl takovým typem hráče, jakého vidíme nyní, ale myslím, že tady na Floridě teprve dostává příležitost a ukazuje své dovednosti na této velké scéně. Je to jeden z hráčů, ne-li ten, který určuje styl hry, který hrajeme,“ prozradil jeho někdejší spoluhráč z Calgary a nynější spoluhráč z Floridy Matthew Tkachuk.

Sam Bennett má na svém kontě v play off už 42 trestných minut, lepším sběračem trestů je pouze Evander Kane, který má o čtyři minuty více. Je to přesně ten hráč, kterého ve svém týmu prostě chcete. „Řekl bych, že když hraje svou hru, tak proti němu moc kluků hrát nedokáže. Vím, že kdybych byl obránce, nechtěl bych proti němu hrát,“ zasmál se Tkachuk.

Nyní čeká Floridu poprvé od roku 1996 finále Východní konference, letos si jej zahrají proti Hurikánům z Caroliny.

