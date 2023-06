Tkachuk ochutnal vlastní polívčičku. Po hitu dohrál a poslal zápas do prodloužení

Po sražení Jacka Eichela mluvil o tom, že „musíte jezdit s hlavou nahoře, jinak dostanete ránu“. O nemožnosti dodržet vlastní doporučení se přesvědčil hned v dalším duelu. Shrbený a soustředěný na kotouč, s chráničem zubů daleko před ústy, jak je jeho zvykem, inkasoval Matthew Tkachuk v první třetině bodyček od Keegana Kolesara.

Přijíždějícího soupeře si nejspíš na poslední chvíli všimnul, takže hlava byla na náraz připravena a incident neměl tak devastující účinky. Tkachuk dokonce odehrál další střídání na přesilovce, pak se podle ligového protokolu k otřesům mozku odebral na vyšetření.

Před utkáním burcoval, že jde o tzv. „must-win“ zápas, který už Florida nesmí prohrát. „Nemůžete uhrát sérii, pokud dneska nevyhrajeme. Návrat domů nám přinese trochu čerstvého vzduchu do plic,“ těšil se hráč, který byl s gólmanem nejvýraznější postavou Panthers v prvních třech kolech.

Florida neměla doma zatím superúspěšnou bilanci. Ze sedmi utkání vyhrála čtyři, s Bostonem ztratila v prvním kole doma dva duely, pro změnu tři dokázala uhrát venku. Nyní vyhrála pátý domácí zápas z osmi.

Tkachuk zasáhl i do gólového vývoje třetího finálového duelu. Poté co podobně jako Jack Eichel jeho, přežil i on Kolesarův hit, srovnal 2:13 před koncem na 2:2, když si našel před brankou odražený puk. Byl to Tkachukův jedenáctý gól v probíhajícím play off, lepší jsou jen Jonathan Marchessault a Leon Draisaitl (oba 13).

Na otázku, co ho udrželo po těžkém hitu v utkání, měl jednoduchou odpověď: „Finále Stanley Cupu.“





