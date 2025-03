Tkachuk odepsán. Uvidíme ho až v play off? Uvidíme ho letos vůbec?

Pokud někdo nevěděl, proč se majitelé klubů NHL báli pouštět hráče na turnaje typu olympijské hry, příběh Matthew Tkachuka jim dal odpověď. I relativně nenáročný a kratší turnaj stačil. Tkachuk je po vážném zranění dlouhodobě mimo hru.

„Sportovci riskují každý den. Kdykoli vstoupí na led, může se něco stát,“ přijal tento fakt klidně trenér Floridy Paul Maurice.

Tkachuk scházel už ve čtyřech zápasech a žádné zlepšení. Florida proto v neděli umístila amerického „šílence“ (otec Keith nazval oba své syny během mezinárodního turnaje vtipně „lunatics“) na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, což znamená hned několik věcí.

Sedmadvacetiletý útočník bude kvůli zranění třísel absentovat minimálně deset utkání a 24 dnů. Na tak dlouho klub hráče ztratil, protože pravidla LTIR jej neumožňují stáhnout dřív. Jak ale píšou zámořské zdroje, je docela možné, že Florida ani nebude mít zájem borce aktivovat před play off.

Odepsání Tkachuka totiž umožňuje klubu uvolnit jeho nemalou stropovou zátěž a použít ji na eventuální posilu. Už před pár dny přivedli Panteři do obrany Setha Jonese.

Možná se bude hledat dál, s tím, že v play off pak můžou nastoupit všichni. To zní fajn, ale co když bude Tkachuk fit dřív? Může nastat situace jako v Bostonu 2023. Taylor Hall trčel na LTIR, mezitím přišly posily, zraněný se uzdravil a dával hodně kysele najevo, že chce hrát.

Samozřejmě se najdou i hráči, kteří tento úděl přijímají s pokorou. Všichni už třeba čekáme, kdy zapíše Las Vegas na listinu dlouhodobě zraněných Marka Stonea. Oproti třem minulým rokům (14. února 2022, 20. února 2023, 4. března 2024) už začíná mít zpoždění.

Prozatím se můžou na Floridě těšit na větší vytížení Evan Rodrigues a Mackie Samoskevich.

Možnost posílit mají Panthers do 7. března, kdy se uzavřou přestupy.

Dodejme, že Tkachuk podepsal v roce 2022 osmiletou smlouvu na 76 mil. dolarů, jeho stropová zátěž je 9,5 mil. ročně. Letos nasbíral v 52 zápasech 57 bodů (22+35).

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+