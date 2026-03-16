Tkachuk pod palbou po play-off. Vedení Senátorů se vyjádřilo i k možné výměně

28. dubna 12:00David Zlomek
Vedení Ottawy Senators se rozhodlo rázně utnout spekulace, které se začaly rojit kolem budoucnosti kapitána Bradyho Tkachuka poté, co tým v prvním kole play-off utrpěl drtivý debakl od Caroliny. Generální manažer Steve Staios na tiskové konferenci k ukončení sezony označil veškeré řeči o Tkachukově údajném odchodu nebo nedostatku oddanosti klubu za naprosté bludy.
„Jsou to nesmysly, nic jiného,“ prohlásil Staios. „Záleží jen na tom, který týden a ze které fanouškovské základny to zrovna přichází. My víme, co máme uvnitř týmu. Máme se svými hráči skvělou komunikaci, takže se těmito věcmi vůbec nezabýváme.“
Tkachuk má přitom za sebou individuálně velmi vydařený rok, i když konec v play-off pro něj byl osobně hořký. Šestadvacetiletý útočník nasbíral v 60 zápasech základní části 59 bodů (22+37), což je v přepočtu na zápas jeden z jeho nejlepších kariérních výkonů. K tomu si v únoru došel s výběrem USA pro olympijské zlato, ke kterému přispěl pěti body v šesti duelech.
V sérii proti Hurricanes se mu však nepodařilo zapsat ani jeden bod, což se okamžitě stalo terčem kritiky. Trenér Travis Green se však svého kapitána zastal: „Myslím, že kvůli tomu ztrácíme ze zřetele, jakou sezonu měl. Měl nejvyšší bodový průměr na zápas v kariéře. Neslyšel jsem nikoho v šatně, kdo by o něm po vyřazení pochyboval.“
Pro Staiose i Greena zůstává Tkachuk i nadále základním stavebním kamenem organizace, bez ohledu na to, jak hlasitě se v hokejových kruzích mluví o jeho možné výměně nebo nespokojenosti.
Ottawa chce totiž stavět na charakteru, který Tkachuk do týmu přináší, a nehodlá se nechat rozhodit neúspěchem v jedné sérii, kde podle nich Tkachukova hodnota neklesla. A to slyší neradi třeba na Manhattanu, jelikož právě tamní Rangers o něj mají mít dlouhodobý zájem.