Tkachuk & Tkachuk: Poprvé spolu na mezinárodní úrovni

Jak jsme nedávno zmínili, jejich táta vyhrál Světový pohár 1996. Keith Tkachuk byl součástí jedinečné generace amerických hokejistů, která tehdy dozrála v ideální věk. Zálusk měla určitě i na olympijské zlato 1998 v Naganu, ale tam jim stála v cestě Dominik Hašek a podstatně soudržnější tým Čechů než na World Cupu o dva roky dřív.

Také další nositelé jména Tkachuk - Matthew a Brady - patří bezpochyby do výkladní skříně současného světového hokeje. Po všech peripetiích a odmítavých postojích NHL k olympijským hrám tady konečně máme aspoň určitou náplast. Turnaj Four Nations.

Brady a Matthew na něm budou reprezentovat USA.

O možnosti, že si jednou zahrají pohromadě, spolu prý v minulosti mockrát mluvili. Příležitost dostali na NHL All Star Game 2023. Nastoupit spolu v národním dresu je ale úplně jiný příběh.

Matthew (27) měl nominaci jistou už dlouho dopředu. V prosinci se dostalo i na bráchu (25). „Rozhodně jsem natěšený na mezinárodní úroveň,“ řekl starší z dvojice už před pár měsíci. „Před dvěma lety jsme si užili All Star Game, na víkend jsme byli spoluhráči. Tohle je ale hokej nejlepších proti nejlepším, což nás vzrušuje oba.“

NHL opravdu v posledních letech hráčům moc možností k reprezentaci svých zemí nedala. Brady Tkachuk si zahrál na mistrovství světa v Praze (a předvedl se 13 body), jinak oba hráli za nároďák jen v juniorských kategoriích.

Aktuální turnaj může naznačit, v jakých sestavách se mužstva sejdou na olympiádě 2026. Čili Tkachukovi spolu sice hrají poprvé, ale snad ne naposledy.

„Bude to bezva. Není nic, co by se vyrovnalo reprezentaci své země. Skutečná pocta. Měli jsme štěstí to zažít ve výběrech sedmnácti, osmnácti a dvacetiletých. Ale tohle je úplně jiná úroveň. Rodina je už teď nadšená. Mělo by to být ohromné,“ těší se Matthew Tkachuk.

