Tkachuk v hledáčku Rangers! Ottawa odpovídá jasně: Nikam nejde

V hokejovém zákulisí to vře, a to hlavně díky New York Rangers. Kapitán Ottawy Senators Brady Tkachuk se stal předmětem spekulací, podle kterých by mohl zamířit právě do Rangers. Tyto zvěsti rozvířily vody poté, co Rangers vyklidili prostor pod platovým stropem odchodem Jacoba Trouby. Spekulace ale byly rychle svrženy ze stolu.

„Senators mají velkou důvěru v to, že Brady dodrží svůj kontrakt a zůstane v Ottawě po celé jeho trvání,“ je si jistý renomovaný hokejový insider Elliotte Friedman.

Tkachuk, jenž podepsal v roce 2021 sedmiletý kontrakt na 8,22 milionu dolarů ročně, se stal tváří týmu, který se stále snaží najít cestu zpět do play-off. Přestože Senators od podpisu smlouvy s Tkachukem neudělali zásadní krok vpřed, jejich kapitán zůstává stabilním pilířem a letos opět prokazuje svou výjimečnost.

New York Rangers, kteří bojují s nepřesvědčivým startem sezóny, údajně vidí v Tkachukovi ideální posilu do útoku. Po odchodu Trouby a s dostatkem místa pod stropem by teoreticky mohli přivést další hvězdu, která by pomohla. Rangers nedávno uzavřeli rekordní osmiletý kontrakt s gólmanem Igorem Shesterkinem a podle všeho chtějí využít zbývajících 7,7 milionu dolarů pod platovým stropem pro další výraznou akvizici.

Tkachuk však není hráčem, kterého by Ottawa pustila snadno – pokud vůbec. Jeho role v týmu je nejenom o číslech, ale i o přítomnosti na ledě, vůdcovství a fyzické hře, která dělá z mladého kapitána jednoho z nejoblíbenějších hráčů fanoušků Senators.

I přes neuspokojivé výsledky, které Ottawa letos předvádí, není na místě panika. Tým se aktuálně nachází na šestém místě Atlantické divize s bilancí 11-12-2 a stále hledá cestu, jak prorazit dlouholeté prokletí a vrátit se do play-off.

Tkachuk však neztrácí formu ani v těžkých časech. Letos již ve 25 zápasech nasbíral 13 gólů a 16 asistencí. K tomu přidává i 50 trestných minut, což podtrhuje jeho pověst tvrdého hráče. „Myslím, že fanoušci a tým se budou muset smířit s tím, že spekulace přicházejí,“ dodal Friedman. „Brady chce zůstat a Ottawa mu věří.“

Pro Senators je Tkachuk nejenom lídrem na ledě, ale také klíčovou součástí dlouhodobého plánu, jak vrátit tým mezi hokejovou elitu. Jeho sedmiletý kontrakt ukazuje, že se Ottawa rozhodla na tomto hráči stavět budoucnost. Přestože tlak médií a zájem ostatních týmů neustává, vedení týmu i samotný Tkachuk se snaží zůstat nad věcí.

„Brady je typ hráče, který vám dá všechno, co má,“ řekl anonymní zdroj blízký týmu pro Sportsnet. „Je to přesně ten lídr, kterého chcete ve svém týmu, a Senators by byli blázni, kdyby ho pustili.“

