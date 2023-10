Tkachuk zářil při výhře Senators! Ducks dokázali zaskočit Hurricanes

Poklidná pondělní noc přinesla dva výsledky a jeden z nich mohl fanoušky NHL překvapit. Ducks totiž v domácím prostředí dokázali zaskočit Carolinu a vyhráli 6:3. Ve druhém nočním zápase se z vítězství radovala Ottawa.

OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Ottawa přehrála i Tampu





Ottawa se v tomto utkání mohla opřít o své hvězdy a to je také důvod, proč dokráčela k vítězství. Brady Tkachuk vstřelil dva góly, na jeden přihrál a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Poprvé se za Senators střelecky prosadil i Vladimir Tarasenko.

Branky a nahrávky

8. Tarasenko (Greig, Chychrun), 29. B. Tkachuk (Giroux), 40. M. Joseph (Tarasenko), 53. B. Tkachuk (Sanderson, Zub), 58. Stützle (B. Tkachuk, Korpisalo) – 21. Cirelli (D. Raddysh, Jeannot), 33. Jeannot (Eyssimont, Hedman).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (OTT) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:34

Matt Tomkins (TBL) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 58:28



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:33

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28

Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 2+1

2. Mathieu Joseph (OTT) - 1+0

3. Vladimir Tarasenko (OTT) - 1+1

ANAHEIM DUCKS - CAROLINA HURRICANES

6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Překvapení v Kalifornii





V Anaheimu se zrodilo překvapení. Ducks skvěle vstoupili do zápasu, v první třetině si vypracovali tříbrankové vedení a to byl hlavní důvod, proč nakonec zápas dotáhli do vítězného konce. Carolina se v průběhu utkání dostala do hry a v závěru zkoušela i hru bez brankáře, tam ale inkasovala dva góly.

Branky a nahrávky

7. Carrick (Leason), 9. Vatrano (Drysdale, Fowler), 13. Mintjukov (LaCombe, R. Strome), 37. Vatrano (R. Strome, McTavish), 59. Zegras (Terry, Henrique), 59. Vatrano (McTavish) – 34. Teräväinen (Skjei, Pesce), 44. Teräväinen (Burns, Orlov), 56. Nečas (Bunting, DeAngelo).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 2/6 | Trestné minuty: 28 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:39

Antti Raanta (CAR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 59:21



Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:39

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 14, čas na ledě 16:27

Martin Nečas (CAR) – 1+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39

Tři hvězdy utkání

1. Frank Vatrano (ANA) – 3+0

2. Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků

3. Pavel Mintjukov (ANA) – 1+0

