Tkachukovo loučení! Bez něj bychom neměli vůbec nic, vzkázal legendě

12. července 6:00David Zlomek
Zlatá éra Floridy Panthers utrpěla hned na startu července těžkou, ale očekávanou ránu. Ruský gólman Sergej Bobrovskij, který za poslední čtyři roky dotáhl Panteři ke třem finálovým účastem a dvěma Stanley Cupům, po krachu jednání o nové smlouvě práskl do bot. Jako volný hráč podepsal s divizním rivalem z Toronta Maple Leafs. Že jde o konec jedné velké hokejové lásky, potvrdil v podcastu Wingmen i hlavní lídr Floridy Matthew Tkachuk.
Ten sice ještě na jaře prohlašoval, že „Bob“ je jediný chlap, kterého bude osobně přemlouvat k setrvání, teď mu ale musel zamávat na cestu směr Kanada. A Tkachuk pro svého milovaného parťáka nenašel jediné špatné slovo
„Byl to náš základní pilíř,“ řekl floridský drsňák v rozhovoru se svým bratrem Bradym. „Naše životy se po zisku Stanley Cupů navždy změnily. Ale bez něj by zůstaly úplně stejné, protože bez něj bychom nevyhráli vůbec nic. Byl to ten chlap, na kterého jste se mohli stoprocentně spolehnout. Když jsme hráli mizerně, věděli jste, že on bude fantastický. Udržel nás v tolika zápasech, ve kterých jsme si ani nezasloužili být, a vyhrál nám hromadu utkání, která jsme si nezasloužili vyhrát. Naprosto výjimečný spoluhráč a jeden z mých vůbec nejoblíbenějších parťáků v životě. Bude mi strašně moc chybět.“
Generální manažer Bill Zito ale ukázal, že v hokejovém byznysu sentiment stranou. Ještě před otevřením trhu totiž upekl trejd s New Jersey, odkud přivedl Jacoba Markströma. Tkachuk tak prožívá obrovskou směsici emocí, protože Švéda skvěle zná ze společného působení v Calgary.
„Chvíli jste smutní, ale pak máte obrovskou radost, že budeme hrát s Markym. V mém posledním roce v Calgary byl dost možná nejlepším gólmanem celé ligy. Už jsme spolu několikrát volali, hned se zapojil do našich týmových her. Je to parádní týpek,“ smál se Tkachuk.