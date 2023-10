Tlumočník Ovečkin: Ježíši, já jsem starý!

Dokud bude Alexandr Ovečkin nahánět rekord Waynea Gretzkyho, přestavba Capitals se nekoná. Ruský veterán si jí výslovně nepřál. Majiteli Leonsisovi naznačil, že nebude riskovat své góly jen proto, aby se vedle něj zaučoval nějaký mladíček. Pokud je ale z Ruska, až takový problém to být nemusí.

Washington draftoval v létě z dvacáté pozice Ivana Mirošničenka. Talentovaný útočník je nyní testován v přípravném kempu, kde má možnost nastupovat se svým idolem. Ne každý Rus dostává k angažmá v NHL nyní hladce zelenou. Mirošničenko, jemuž bylo v únoru devatenáct a už musel překonávat rakovinu, šanci dostal. Alexandr Ovečkin mu dokonce slouží jako překladatel.

„Dvě asistence, k tomu měl pár docela dobrých šancí,“ říkali společnými silami před pár dny novinářům. „První třetina pro něj byla hodně emotivní. Ve druhé a třetí si pomalu uvědomil, o co jde, a myslím, že hrál dobrý zápas.“

Mirošničenko dostal příležitost rovnou v první lajně vedle zkušeného Ovečkina a Bäckströma, jeho icetime se vyšplhal na 16:23. „Je skvělé vidět přicházet mladé kluky do kempu připravené. Je důležité dát jim příležitost hrát se mnou, Oshem, Backym. Dobrá lekce. Malý krůček vpřed,“ říkal kapitán Caps.

Ovečkin se o Mirošničenka stará od chvíle, kdy dorazil do Ameriky. „Byl jsem ve stejné pozici, když mi kluci během mého prvního roku pomáhali. Jednou takhle on pomůže mladým.“

Pro Mirošničenka je přítomnost ruského hokejisty tím silnější, že jej v mládí sledoval a obdivoval. „Ano, je to pro něj mimořádný okamžik. Byl jsem draftovaný, když mu byl rok. Ježíši, já jsem starý!“ uvědomil si Ovečkin. „Nicméně, určitě to chápete, sledoval nás v televizi. Je to pro něj splněný sen.“

Dodejme, že osmatřicetiletý veterán vyhlíží svou devatenáctou sezónu v NHL. Na kontě má 822 branek, což znamená, že mu na Gretzkyho schází 72 zářezů. Pokud bude zdráv, nemusí Ovečkin nutně potřebovat ani celé tři roky, kterému mu zbývají ze smlouvy. Reálně může kanadskou legendu dostihnout už koncem nebo v průběhu ročníku 2024-25.

Share on Google+