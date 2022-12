To byl výkon! Hughes zapsal maratonský rekord

Úctyhodný počin se v noci na sobotu podařil útočníkovi New Jersey Devils Jacku Hughesovi. Když jeho tým ke konci zápasu doháněl ztrátu v zápase proti Islanders, neslezl z ledu. A to bez nadsázky. Svým časem stanovil nový rekord NHL. Alex Kovalev by se mohl hodně čertit.

Možná podcenění, možná nekoncentrace, možná byl soupeř prostě lepší. Ať už se stalo cokoliv, Devils nepříjemně šokovali fanoušky na domácím ledě, od Islanders dostali šest branek.

Sami vstřelili čtyři, a tak se šest minut před koncem utkání rozhodli zkusit hru bez gólmana. Rozdíl dvou branek není tak velký, navíc stačí gól a sebevědomí soupeře bude nahlodáno. Opratě zápasu vzal do rukou Jack Hughes.

A už je nepustil! Na ledě byl celou dobu – až do konce zápasu! Dohromady to činilo šest minut a dvě sekundy. Na výhru to sice nestačilo, ale i tak předvedl parádní výkon.

Nebylo to totiž jen šest minut. Poté, co v čase 13:39 vstřelil branku, si jen na chvíli oddychnul a pádil na led. Hrál tedy i před tím, než naskočil do hry bez gólmana. Delší střídání mu tím pádem kazí malá pauzička.

Devils se sice utkání nepodařilo více zkomplikovat, ale Hughes dělal, co mohl. Dvakrát zastal roli gólmana a zabránil Islanders skórovat do prázdné brány, pak například mohl zapsat asistenci, to když nahrával Haulovi, jenž trefil pouze břevno.

Body z toho sice nebyly, rekord však ano. Hughes totiž svým maratonským výkonem zapsal nový rekord NHL. Ode dneška je hráčem s nejdelším střídáním v historii.

Jestli vzpomínáte například na Alexe Kovaleva, nejste sami. Jeho střídání v dresu Rangers proti Bostonu se stalo legendárním. Zdálo se, že z ledu téměř neslezl, bylo to nekonečné.

Pro jeho smůlu se ale tehdy délka střídání ještě oficiálně nezaznamenávala (začalo se od sezony 2009/10), rekord mu tudíž patřit nemůže.

Jack Hughes putting the team on his back pic.twitter.com/8UMao0mU5N — Devils Red Alert (@DevilsRedAlert) December 10, 2022

