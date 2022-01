To je držák! Demko táhne Canucks a míří na Vezinu

Jestli se o některém brankáři NHL dá říct, že je ve formě, pak musí na řadu přijít jméno Thatchera Demka. Americký gólman byl základním stavebním kamenem znovuzrozených Canucks a dokonce se za měsíc prosinec dostal do výběru tří nejlepších hráčů. Vidíme ve Vancouveru nového kandidáta na Vezinovu trofej?

Jakékoliv řeči o trofeji pro nejlepšího gólmana ligy však Demko smetává ze stolu.

„Zatím nejsme ani v půlce sezony, takže bych řekl, že na takové řeči je ještě čas,“ pokrčil rameny. „Zbývá nám spousta zápasů a spousta práce.“

Spoustu práce ale také odvedl. A zvlášť ve zmiňovaném prosinci. V tom odchytal osm utkání, hned sedm jich vyhrál. Průměr obdržených gólů na zápas stlačil pod hodnotu 1,75 a úspěšnost zákroků vyšrouboval na parádních 94,6 %.

Na pozici jedničky čekal poměrně dlouho. Celému hokejovému světu se předvedl v roce 2020, kdy zazářil v tzv. bublině. Až do teď byl s těmito zápasy neustále spojován.

„Popravdě, těch řečí o bublině už jsem měl dost. Jo, bylo to super, ale byly to jen tři zápasy. Loni jsem se chtěl prosadit o to víc. Letos jsem šel do sezony s tím, že chci být jednička a ukázat všem, že dobré výkony dokážu předvádět pravidelně,“ vysvětloval Demko.

Cíle se mu zatím plní. Svými výkony splňuje očekávání a jedničkou se stal také. Svého slovenského parťáka Jaroslava Haláka, který na západní pobřeží Kanady přišel v létě, do brány téměř nepouští.

A v čem že tkví Demkovo tajemství? V mentální přípravě. Na Boston College totiž vystudoval obor psychologie, čímž oproti svým protivníkům získává jakousi komparativní výhodu.

„Všichni máme nějaký strop, co se týče naší fyzičky. V téhle lize jsou všichni nesmírně talentovaní, takže musíte najít něco, díky čemu ty ostatní překonáte. Myslím si, že mentální stránka je rozhodně velká zbraň,“ dodal Demko.

A pokračoval: „V hlavě žádný strop nemáte, na psychice můžete pracovat do nekonečna.“

Až čas ukáže, jestli je Demkův přístup tak efektivní. Zatím to rozhodně vypadá, že ano, nicméně hokej nám už několikrát ukázal, že zajíci se počítají až po honu.

„Všichni jsme ty jeho parádní výkony viděli, ale soutěž je o dlouhodobosti. Jen tak se dostanete na vrchol. Pevně věřím, že on je tím gólmanem, který to v sobě má,“ zakončil trenér brankařů Canucks Ian Clark.

