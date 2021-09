To je odvaha! Mladý gólman vyzval Ovečkina ke střelbě

Když jako mladý hráč přijedete na tréninkový kemp, musíte o sobě dát vědět. Jak nám ukázal Garin Bjorklund, jenž se přijel ukázat na kemp Capitals, nemusí to nutně být svými výkony. Hokejový svět zaujal něčím jiným. Na sociálních sítích začalo kolovat video, na kterém je zachycen Alex Ovečkin při střelbě po tréninku. Na tom by nebylo nic neobvyklého, nicméně vězte, že ke střelbě ho vybídl právě Bjorklund.

Pro Garina Bjorklunda jde o první tréninkový kemp v NHL vůbec. Mladého kanadského gólmana si Washington vybral před rokem v šestém kole draftu.

Jelikož šlo o první setkání s velkým hokejem, chtěl Bjorklund zažít před návratem do juniorů všechno, co jen šlo. A když patříte organizaci Capitals, byl by hřích nezkusit si to proti legendě Alexu Ovečkinovi.

„Už během tréninku mě z toho svého místa několikrát propálil,“ popisoval své zážitky Bjorklund. „Pak jsme se jako brankáři vystřídali. Jel jsem kolem Ovieho a oslovil jsem ho: Nechceš si na mě po tréninku zastřílet? Jsi nejlepší střelec světa, pomohlo by mi to zlepšit se. Po tréninku ke mně pak přijel, poklepal mi betony a řekl, že dáme pět střel.“

Zde by se hodilo připomenout, že tohle Ovečkin běžně na trénincích nedělá. Z čistě bezpečnostních důvodů.

„Dobře si uvědomuje, jak silnou střelu má a jak nebezpečné by to mohlo být, kdyby svého spoluhráče nějak nešťastně trefil,“ řekl bývalý gólman Washingtonu Braden Holtby před dvěma roky.

Pro Bjorklunda ale ruský střelec udělal výjimku. Klasicky se postavil do levého kruhu a začal pálit jednu střelu za druhou.

„Skončili jsme tak na patnácti dvaceti střelách,“ pochvaloval si Bjorklund. „Ty střely byly rozhodně tvrdší, než jak vypadají v televizi.“

Z neočekávaného tréninku mohl odcházet Bjorklund s dobrým pocitem. Ovečkin si z něj neudělal trhací kalendář, ba naopak. Pochytal prý většinu střel, měl však jednu velkou výhodu.

„Věděl jsem, jak to bude vypadat a odkud bude střílet,“ vysvětloval. „V zápase to pro gólmany musí být strašně těžké. Před střelou následuje hodně rychlých přihrávek a nevíte, kdy přesně nahrají jemu.“

Nakonec ještě nezapomněl ocenit Ovečkina samotného: „Potom ke mně přijel, plácl mi do betonů a řekl, že jsem odvedl dobrou práci. Moc to pro mě znamená. Po trénincích prý střelbu netrénuje, takže o to radši jsem, že pro mě udělal výjimku.“

Splněný sen, velká hokejová lekce i zážitek na celý život. Bjorklund může z kempu odjíždět nadšený.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+