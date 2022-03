To je smůla! Chabot má po sezoně, může za to zlomenina

Tohle je pro Ottawu velká rána. Do konce sezony jí totiž bude chybět nejlepší obránce Thomas Chabot. Ne snad, že by se Senators nacházeli v nějakém boji o play off, nicméně přijít o klíčového hráče není nikdy příjemné. A to ani pro něj samotného.

Chabot má totiž skvělou sezonu. Pokud by se nezranil, měl náběh na druhou nejlepší sezonu v kariéře v počtu získaných kanadských bodů.

Momentálně jich má 34, víc však nepřidá.

Ve středu totiž odstoupil ze zápasu proti Columbusu a včera se potvrdilo, že nejde o nic nezávažného. Chabot má totiž zlomenou ruku.

„Hráči se po takovém zranění dostanou dohry tak za čtyři až šest týdnů, takže má po sezoně,“ řekl trenér Smith s vědomím, že základní část pro Senators končí 29. dubna. „I pokud by se stihl uzdravit a zbývaly by třeba dva zápasy do konce, nemá smysl to riskovat."

Chabotovu důležitost pro tým dokazuje ještě jedna věc. V lize byste nenašli hráče, který má vyšší průměrný čas na ledě než kanadský bek. Hodnota 26:23 je opravdu obdivuhodná.

„Když musel odstoupit ze zápasu, zamávalo to s námi,“ přiznal ještě kouč Smith. „Z lavičky to šlo cítit. Na ledě toho pro tým dělá strašně moc.“

Pomalu se tak zdá, že Ottawa může další zkaženou sezonu uzavírat. Momentálně má v lize méně bodů jenom Montreal, Arizona a Seattle. Dlouhodobě mimo hru je kromě Chabota i brankář Matt Murray či útočník Drake Batherson. V posledních dnech navíc chybí i ofenzivní tahoun Tim Stützle.

