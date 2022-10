To je smůla! Po gólu přišlo zranění, Laine je mimo hru

Takhle si start do sezony rozhodně nepředstavoval. Patrik Laine sice otevřel skóre svou parádní ranou, nicméně nedlouho poté se zranil. Utkání nedohrál a jeho osud do příštích týdnů je poměrně nejistý.

Utkání mezi Carolinou a Columbusem bylo bez branek, pak se do toho ale vložil finský střelec a otevřel skóre parádní ranou. Spousta fanoušků přitom byla ještě někde v bufetu, gól totiž přišel jedenáct sekund po začátku druhé třetiny.

Hurricanes udělali zásadní chybu, nechali Lainemu spoustu času. Když má tolik času na svou střelu zápěstím, je téměř jisté, že bude slavit. Gólman domácích se ani nestihl otočit.

Pak se ale zranil, přitom to nevypadlo nijak strašně. Dle všeho se něco stalo, když byl u mantinelu, jeho ruka se nějak podivně skřípla. Své střídání sice dohrál, nicméně do zápasu už nezasáhl a je otázkou, jak dlouho bude chybět. Stoprocentně vyřazen je z příštího zápasu proti Tampě Bay.

Blue Jackets by to mrzelo tak jak tak, o to horší to však je kvůli nové posile Johnnymu Gaudreaovi. Na jejich spolupráci se fanoušci těšili od doby, co podepsal. Těšil se na ni i Gaudreau, který se tak musí smířit s tím, že chemie, kterou mezi sebe v tréninkovém kempu navázali, bude muset přeskočit na někoho jiného.

„Je to na prd,“ pokrčil rameny po zápase. „Nikdy nechcete, aby se někdo zranil, tím spíš, když jsem v novém týmu a s novými spoluhráči se snažíte sehrávat. Měli jsme spolu dobrý kemp, všechno se ale v půlce druhé třetiny mohlo hodit do koše. Snad to není nic vážného, protože si myslím, že jsme spolu hráli dobře."

Laine se navíc očividně zklidnil. V zápase hrál velmi dobře, gól byl pouze třešnička na dortu a odměna za dosavadní výkon. Mimochodem, svým gólem odeslal prvních tisíc dolarů na podporu bezdomovců v Ohiu. Před sezonou totiž slíbil, že za každý bod pošle právě jeden tisíc.

Share on Google+