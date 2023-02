To musíte vidět! Gól! Nebo ne? Rozhodovaly setiny

Jsou to možná poslední zápasy, co v dresu Chicaga hraje. Patrick Kane se snaží užívat si je plnými doušky. Třemi góly roznesl Toronto, v noci na středu pak parádním gólem málem rozseknul duel s Vegas.

Bylo by to přitom ohromně stylové. Proč? Dost možná šlo o poslední domácí zápas v dresu Chicaga. Celá situace je ale podivně zamotaná, vždyť i generální manažer Blackhawks potvrdil, že mu ještě Kane neoznámil, jestli chce být vyměněn, nebo ne.

Nic to nemění na tom, že poslední zápasy hraje v neskutečné formě. Po zmíněné demolici Toronta přišli na řadu Golden Knights.

Ofenzivní koncert z víkendu se sice neopakoval, nicméně události z dnešního zápasu zaujaly snad víc než třígólová smršť.

Kane si k celé situaci připravil jeviště vlastně sám. Díky jeho nahrávce Chicago minutu před koncem srovnalo. Šlo se do prodloužení, ve kterém to dlouho vypadalo, že se půjde na nájezdy. Až do poslední sekundy.

Nejde o žádné přidávání dramatu, takhle to opravdu bylo.

Když se Kane dostal k puku ve středním pásmu, zbývaly čtyři sekundy do konce. A začal závod o čas. Tedy byl to spíše sprint. Kane zařadil na nejvyšší rychlost a sám upaloval k bráně soupeře. Moc času nezbývalo, a tak napřáhl a tvrdě vystřelil. Stadion vybouchnul radostí a na první pohled se na televizní časomíře zdálo, že to o setinky stihnul.

Gól však musel logicky projít přes pečlivou kontrolu, která nakonec ukázala, že to o setiny sekund neprošlo. Euforie, která padla, se sice po vítězných nájezdech vrátila, nicméně ne v takové míře.

„Bylo by lepší, kdyby ten gól platil,“ připustil po zápase i Tyler Johnson. „Byla by to větší zábava.“

Souhlasil i trenér Richardson: „To bylo něco! Myslel jsem si, že to byl gól, protože na televizním přenosu to tak vypadalo. Televize ale nepřejímá oficiální herní čas. Jsem rád, že jsme je porazili hned dvakrát.“

