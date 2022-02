To musíte vidět! Šestnáctiletý čaroděj Bedard dal fenomenální gól

Ty ladné pohyby s hokejkou lze v jeho podání sledovat znovu a znovu. Nikdy se jich nenabažíte. Do mysli se vám akorát vkrádá otázka, kdy raketa jménem Connor Bedard konečně přistane v NHL. V noci dal úchvatný gól, jemuž hokejový svět tleská vestoje.

Mnozí fanoušci tvrdí, že to byla větší paráda, než jakou jsme letos viděli od jeho jmenovce McDavida nebo dalšího šikovného mága Trevora Zegrase.

Stahovačkou rychlou jako blesk Bedard donutil pokleknout vystrašeného obránce. Když se zdálo, že už přece musí střílet, vytáhnul se kličkou do bekhendu, puk si vrátil mezi nohama za záda a dokonale našel prostor na vzdálenější tyči.

Wow!

Teprve šestnáctiletý talent zase ukázal kus svého potenciálu, který se rozpíná jako nekonečný vesmír. Ve WHL, kde působí kluci i o pět let starší než on, zastává pozici 17. nejnebezpečnějšího střelce. Draftu do NHL se přitom kanadský teenager dočká až napřesrok.

Jeho úchvatná branka pomohla Regině k bodu za porážku v prodloužení. Pats předtím ve třetí třetině ztráceli na tým Calgary Hitmen už dva góly. Ale když šlo do tuhého, začal Bedard řádit. Během deseti minut a 38 vteřin dodal dva zásahy i asistenci a smazal náskok soupeře. O první hvězdě zápasu nemohlo být pochyb.

Nový McDavid? Nebo snad Gretzky?

Vloni se stal rodák z Britské Kolumbie teprve sedmým Kanaďanem, který dostal pozvánu na juniorské mistrovství světa coby šestnáctiletý. O šanci zahrát si na nejprestižnějším mládežnickém turnaji přitom každoročně usilují stovky Kanaďanů. Že je Bedard překonal v tak nízkém věku, to svědčí o jeho grandiózní budoucnosti.

Připomeňme si ostatní hráče, kteří se totožné pocty dočkali v minulosti také. Gretzky, Lindros, Spezza, Bouwmeester, Crosby a McDavid. Co jméno, to obrovský pojem.

„Takový McDavid sbírá dva body za zápas, takže očekávání k mé osobě budou velká,“ řekl Bedard před časem stránce Sporting News. „Když slyšíte své jméno v jedné větě s takovými velikány, vlastně se trochu stydíte. Zároveň je to naprostá paráda.“

Mladíci zvolení na čelních místech draftu to nemají lehké. Kolikrát jsme četli, jak v NHL budou kralovat Jack Hughes, Alexis Lafreniere či Kaapo Kakko? Kdepak, jejich nástup k moci je spíše pozvolný. Jestli čekáte na kluka, který může v nejlepší soutěži světa zářit od prvního utkání, zaznamenejte si jméno Bedard.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+