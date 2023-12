To se (ne)stane! Nabízíme tři scénáře, které by mohly nastat na jaře

NHL čeká po Novém roce pořádný fičák. Za chvíli týmy čeká uzávěrka přestupů, pak bude finišovat boj o play off. Které tři scénáře by mohly nastat?

Buffalo půjde do play off. Mimo zůstane Tampa Bay

Mysleli jsme si, že Sabres budou výrazně, ale opak je pravdou – jsou horší a v současné době se nacházejí na sedmém místě Atlantické divize. To je ta špatná zpráva. Dobrou zprávou je, že na čtvrté místo v Atlantické divizi ztrácejí na Lightning pouhých sedm bodů, a předpokládáme, že Buffalo ve zbytku sezony obrátí list, a nakonec Bolts vytlačí z pozice pro divokou kartu.

Tampa vypadá v této sezoně průměrně, do této chvíle má bilanci 17-13-5. Ještě jedno nebo dvě zranění na soupisce Lightning a mohou se ocitnout v opravdu nepříjemné situaci. To by mohlo otevřít okno pro Sabres, kteří by se mohli dostat se do play off poprvé od ročníku 2010/11.

Mají dostatek talentu na to, aby otočili situaci a vytvořili velký tlak na týmy nad nimi Nebude to snadné, ale staly se už i divnější věci.

Arizona pustí hráče, ale přesto se dostane do play off

Málokdo měl před sezonou Coyotes jako tým pro play off, ale Arizona prostě a jednoduše hraje solidně. Je načase dát Kojotům pozornost, jsou rychlou, hladovou a motivovanou jednotkou, která dokáže soupeře pravidelně tlačit.

V současné době jsou v Centrální divizi celkově pátí, dva body za Nashvillem, s jedním zápasem k dobru. Tohle by konečně mohla být přelomová sezóna, po které jejich fanoušci touží. Neznamená to, že GM Arizony Bill Armstrong hodlá zapomenout na dlouhodobý plán svého týmu, a realita je taková, že má několik veteránů v posledních sezonách svých současných smluv.

To znamená, že Armstrong by se mohl rozhodnout vyměnit tyto hrozící volné hráče za další mladé hráče a volby v draftu, ale v tuto chvíli by impulsem pro Coyotes mělo být ukončit cyklus neúspěchů a dát svému mladému jádru alespoň malou ochutnávku play off. Stěhování veteránů, jako jsou Matt Dumba a Jason Zucker, nenapáchá žádné dlouhodobé škody a Coyotes by mohli vyhrávat i přes odchody těchto hráčů.

Kojotům se blýská na lepší časy a prvními kroky vpřed by bylo, kdyby si v příštích měsících navzdory obměně kádru vybojovali účast v play off.

NY Rangers vyhrají Prezidenta, ale Devils je vyřadí v prvním kole

Rangers patřili k favoritům hned na začátku sezony. Zatím se jim daří to plnit, v současné době jsou nejlepším týmem NHL, co se týče procentuální úspěšnosti zisku bodů.

Blueshirts mají na všech postech dostatek hráčů, uchytil se i trenér Peter Laviolette a v brance mají jednoho z nejlepších gólmanů Igora Šesťerkina. Zkušení hokejoví pozorovatelé si však plně uvědomují, že většina týmů, které vyhrají Prezidentskou trofej jako nejlepší tým základní části ligy, tento úspěch jen zřídkakdy přetaví v úspěch ve vyřazovací fázi.

Tak proč by Jezdce opět nemohlo vyřadit New Jersey? Ďáblům by se měl po zranění vrátit hvězdný obránce Dougie Hamilton a v play off budou mít k dispozici nabitý kádr s velkými ambicemi, takže se nezdá, že by představa výhry Devils nad Rangers byla obrovským překvapením.

