To snad ani nejde, ne? Ještě nehrajeme náš nej hokej, varuje soupeře Landeskog

8. května 12:00David Zlomek
Colorado Avalanche letos v play-off připomínají skutečnou lavinu, která pod sebou drtí vše, co jí stojí v cestě. Svěřenci trenéra Jareda Bednara vyhráli všech šest úvodních zápasů vyřazovací části, v semifinále Západní konference vedou nad Minnesotou 2:0 na zápasy a svého soupeře v úvodních dvou duelech přestříleli v celkovém poměru 14:8. Přesto kapitán týmu Gabriel Landeskog vyslal do hokejového světa varování, ze kterého musí konkurenci mrazit.
„V naší hře je stále další úroveň, na kterou se můžeme dostat, a budeme na tom dál pracovat,“ prohlásil Landeskog po čtvrtečním tréninku.
Švédský lídr byl také spokojený s tím, jak se tým oklepal z divoké přestřelky v úvodním duelu a v druhém zápase už kontroloval hru. „Odvedli jsme dobrou práci v tom, že jsme většinu akcí vytlačovali ven, moc prostoru jsme jim nedali a opravdu jsme je donutili, aby si každou šanci vybojovali,“ zhodnotil výkon obrany. „Líbila se mi naše přesilovka, Wedgie byl skvělý, naše obrana hrála solidně a oslabení nás výrazně podrželo. Je tam hodně věcí, které se mi líbily.“
Série se nyní stěhuje do Xcel Energy Center, kde na Colorado čeká jedno z nejbouřlivějších prostředí v lize. Hráči jsou si vědomi, že atmosféra bude nepřátelská, ale třeba český útočník Martin Nečas v tom vidí spíše motivaci. „Je fajn je trochu ztišit, když dáte pár gólů,“ poznamenal s úsměvem.
Trenér Jared Bednar však zůstává nohama na zemi a svým hráčům důrazně připomíná, že historie se může rychle obrátit, pokud poleví v koncentraci. „Neexistují žádná morální vítězství. Musíte najít cestu, jak vyhrát,“ varoval Bednar s odkazem na loňské vyřazení. „Pokud vedete v sérii 2:0, je třetí zápas kritický. Víme, že uvidíme jejich nejlepší výkon, a my musíme být připraveni odehrát náš nejlepší zápas v sérii, abychom vyhráli.“ Podobně to vidí i Nazem Kadri, který se na vyhrocené prostředí v Minnesotě těší. „Těším se na tu nepřátelskou atmosféru. To je hokej v play-off.“
V kabině Avalanche je cítit zdravá rivalita a hlad po úspěchu, což potvrzuje i útočník Ross Colton. Ten musel první čtyři zápasy play-off sledovat jen z tribuny, což v něm zažehlo sportovní vztek, který nyní přenáší na led. „Byl jsem naštvaný,“ přiznal Colton otevřeně. „Možná to pro mě bylo dobré, takový kopanec do zadku. Vrátíte se a prostě se snažíte hrát s větší vervou.“