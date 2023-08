Toews exkluzivně: O stresu i radosti v Trenčíně. A jeho budoucnost v Chicagu?

Mariánu Hossovi dělal osm let kapitána. Zatímco slovenský útočník přerušil a později také ukončil kariéru kvůli kožní chorobě, kanadskou hvězdu trápí následky covidu. Chronická imunitní reakce mu nedovolí rozjet letošní sezonu, v Trenčíně byl ale Toews snad nejaktivnější legendou. A to je co říct, protože na jména si nešlo stěžovat.

„Užil jsem si spoustu zábavy. Atmosféra byla neuvěřitelná. Bylo moc hezké vidět, co pro město Trenčín i celé Slovensko znamená Marián Hossa. Místní hokejem žijí, skvělá zkušenost. A taky se sešla parádní parta hokejistů – nejen z mých Blackhawks.“

„Cítil jsem se trochu veteránsky, ale hráli proti mně skvělí padesátníci jako Alfredsson nebo Lidström. Takže tohle rozhodně neberte jako výmluvu…“ zavtipkoval ještě Toews.

Sám podobnou rozlučku ještě plánovat nemusí, kariéru pouze přerušil. „Nemohu popřít svou lásku k tomuto sportu a stále cítím touhu bojovat na nejvyšší úrovni,“ vyťukal ve čtvrtek na svůj Instagram.

Jeho loňská bilance? 53 utkání, 31 bodů. Krásným gólem se prosadil taky v Trenčíně, několikrát předvedl ukázkovou spolupráci s Hossou i Duncanem Keithem. Mimo led se ale pere s únavovým syndromem.

„Byl jsem na ledě poprvé od mého posledního zápasu v dubnu. Nemyslím si, že bych v příštích měsících přehodnotil své rozhodnutí odejít z hokeje. Ale možná vám na konci příští sezony řeknu něco jiného a budu zase tam, kde jsem s rozhodováním teď. Nechávám to otevřené schválně, abych nic nevzdával,“ říká pětatřicetiletý centr.

„Pro mě je teď důležité dát si čas a prostor na uzdravení. A případně se vrátit do tréninku, abych zvládl sezonu NHL. Hrát každý druhý den na nejvyšší úrovni… Se svým tělem jsem se dostával do velkého stresu. Musím popřemýšlet, jestli návrat stojí za to.“

Skončí v NHL kromě Bergerona a Krejčího další symbol moderní éry?

„Definitivnímu rozhodnutí nechávám jeden den v budoucnosti. Cítím, že je pro mě nutné fyzicky i psychicky od hokeje odejít. Těšit se z jiných věcí. Musím se dostat tam, kde se budu zase cítit dobře. A odrazit se od příjemných pocitů,“ plánuje trojnásobný vítěz stříbrného grálu.

A taky dvou olympiád, mistrovství světa, Světového poháru…

Kdyby ale pokračoval v kariéře, zřejmě už někde jinde, než ve Windy City. Blackhawks s ním nepodepsali novou smlouvu, chtějí se vydat novou cestou.

Přiznává to sám Toews: „Chicago má spoustu dobrých mladých hráčů. Jedním za všechny je Connor Bedard. Už jsme se potkali a opravdu vypadá jako kluk, co může rovnou naskočit do NHL. To je skvělý start přestavby týmu, protože poslední roky byly pro hráče Blackhawks frustrující.“

Jak rozdílné od dob, kdy Hossa a Captain Serious utvořili vítěznou dynastii.

„Marián přišel do Chicaga a hned jsme vyhráli Stanley Cup. Obrovsky k tomu přispěl, byl pro nás mladší vzorem, tahounem. I teď celá exhibice ukázala, jakou je osobností,“ popsal vstřícný Kanaďan.

