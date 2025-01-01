Toews po prvním zápase po dvou letech: Před utkáním jsem byl nervózní

26. září 12:00Vladimír Vykoukal
Jedním z největších příběhů letošní sezóny NHL je návrat Jonathana Toewse po dvouleté pauze. Legendární centr se vrací v dresu Winnipegu, tedy ve městě, kde se před 37 lety narodil. „Je hodně věcí, na které si zase musím zvyknout, celkově jsem si to ale strašně užil,” hlásil Toews v rozhovoru pro klubový web po svém prvním zápase proti Edmontonu.
Jonathan Toews do přípravného zápasu proti Edmontonu vedl svůj tým v pozici prvního centra. Na křídle měl hráče, po jejichž boku by měl nastupovat i v soutěžních zápasech – zkušeného Gustava Nyquista a šikovného Colea Perfettiho. „S klukama se mi hrálo dobře. Jsou to opravdu kvalitní hráči, takže jsem věděl, že i když třeba udělám nějakou chybu, tak mi pomůžou. To mi ten návrat po dvou letech hodně usnadnilo,” přiznal Toews.
„Určitě máme ještě na čem pracovat, ale myslím, že na první zápas to bylo dobré,” pokračoval centr o souhře se svými křídly. „Musíme spolu hlavně mluvit. Je tam hodně detailů a menších věcí, které nám zatím chyběly. Zároveň se tím ale nemůžeme moc trápit. Zejména na začátku sezóny je vždy snadné být frustrovaný, když to vám a vaší lajně neklape. To teď určitě není na místě.”
„Z mé strany tam byly i světlé momenty, s přibývajícím časem jsem se cítil lépe. Před zápasem jsem samozřejmě byl nervózní, ale užíval jsem si to. Bylo příjemné zase cítit ty nervy před zápasem. Je hodně věcí, na které si zase musím zvyknout. Celkově jsem ale hlavně strašně rád, že můžu zase hrát hokej,” neskrýval nadšení Toews.
Toewsův návrat bude bezpochyby jednou z nejsledovanějších událostí nadcházející sezóny. Asi těžko se dá očekávat, že bude nějak vyčnívat svou produktivitou. Pro Jets ale budou klíčové jeho zkušenosti a leadership, pro který byl ceněný už v Chicagu, kde se stal legendou. A týmu by měl pomoct i v obranné fázi. Jak tento návrat nakonec dopadne?
