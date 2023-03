Toews promluvil o své budoucnosti: Možná posledních pár týdnů

Když se před pár dny objevila informace, že Jonathan Toews vážně uvažuje o konci kariéry, nebylo to nic, o čem by sám kapitán Blackhawks hovořil. Včera ale prolomil mlčení a přiznal, že se možná jedná o poslední týdny v jeho osudovém Chicagu.

„Bez ohledu na to, co se stane v létě, určitě se mi honí hlavou, že tohle může být mých posledních pár týdnů v Chicagu,“ řekl Toews novináři Benu Popeovi z deníku Chicago Sun-Times.

Toews, který strávil celou svou patnáctiletou kariéru v NHL v týmu Blackhawks, hraje v poslední sezoně ze své osmileté smlouvy na 84 milionů dolarů, kterou podepsal v červenci 2014. Když však pomineme smluvní závazky, jsou to přetrvávající zdravotní problémy, které by mu mohly potenciálně zabránit v tom, aby vůbec příští rok hrál hokej.

V únoru uvedl, že se stále potýká s příznaky táhlého onemocnění koronavirem a syndromu chronické imunitní odpovědi, kvůli kterému vynechal celou sezónu 2020/21. Dlouholetý kapitán Chicaga uvedl, že se jeho zdravotní stav stálé zlepšoval. Pak ale přišlo zhoršení a od 28. ledna nehrál.

„Když se den po dni jen prodíráte bolestí, říkáte si, k čemu to vlastně je,“ řekl. „Dostal jsem se do bodu, kdy mám pocit, že je z toho víc škody než užitku.“

Toews v letošní sezóně odehrál 46 z prvních 48 zápasů Chicaga, ale podle jeho slov toho nakonec pro jeho tělo bylo příliš.

„Prostě to dospělo do bodu, kdy jsem se skoro nemohl na ledě hýbat a neměl jsem chuť si obout brusle nebo se zvednout z postele, abych šel na trénink,“ řekl. „Takže to bylo dost těžké.“

Ale situace se zlepšila natolik, že se v úterý připojil k týmu na ranním rozbruslení. Proti Dallasu sice nehrál, ale snaží se vrátit na několik posledních zápasů základní části.

„To je pro mě velmi důležité, abych tam šel, užil si zápas, nasál atmosféru a opravdu si vážil všeho, u čeho jsem tady v Chicagu mohl být,“ zakončil.

