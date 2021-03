Toffoli jde znovu na Vancouver. Dočká se Jaroš premiéry za San Jose?

Do akce jde s začátkem víkendu deset týmů National Hockey League. Proti svému oblíbenému soupeři se postaví montrealský Tyler Toffoli. Slovenský obránce Christán Jaroš pak dostal první povolávací rozkaz od trejdu do San Jose.

00:05 Washington Capitals – New York Rangers

Celek z hlavního města Spojených států amerických bude na domácím ledě usilovat o prodloužení série výher. Capitals hrají ve skvělé formě a nyní mají možnost vyhrát v sedmém utkání v řadě. Zároveň mohou odskočit Islanders na čele tabulky Východní divize a zároveň dorovnat na prvním místě v rámci celé ligy Tampu Bay.

Jenže v cestě jim stojí Rangers.

Na první pohled je jasný favorit, vždyť Jezdci mají po osmadvaceti odehraných zápasech osmadvacet bodů a na východě jsou až šestí. Jenže paradoxně s tímto soupeřem má Washington zápornou bilanci ze vzájemných střetnutí.

Letos se oba celky setkaly dvakrát a pokaždé se radoval tým z New Yorku – nejprve z výsledku 4:2 a následně po výhře 4:1. V obou případech navíc stál mezi třemi tyčemi Capitals český gólman Vítek Vaněček.

00:05 Montreal Canadiens – Vancouver Canucks

Poslední dvojzápas v základní části mezi Montrealem a Vancouverem.

S jistotou můžeme říct, že mužstva už se dobře znají. Vždyť v rámci letošní zvláštní sezony se potkala již sedmkrát, z čehož Canucks ovládli jen dvě, přičemž obě až po základní hrací době. Pětkrát tedy slavil Montreal.

Téma klání je jasné, jmenuje se Tyler Toffoli. Právě on je velkým faktorem vzájemných bitev. Proti svému bývalému klubu nastoupil rodák z Ontaria sedmkrát, blýskl se osmi brankami a připsal si také pět asistencí.

00:05 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames

Kanadská divize nabídne ještě jeden zápas, a to souboj lídra tabulky s předposledním.

Maple Leafs porazili Calgary ve třech duelech (3:2, 4:3 a 2:1 v prodloužení). Naopak Flames proti partě kolem kapitána Tavarese uspěl jen jednou.

Proti Javorovým listům se však daří brankáři Davidu Rittichovi. Jihlavský rodák z má proti tomuto soupeři v letošním ročníku pozoruhodnou 97,3% úspěšnost zákroků a díky němu Plameny vybojovali tři body.

02:00 San Jose Sharks – St. Louis Blues

Sharks se v noci budou snažit oklepat se ze dvou porážek v řadě, kterému týmu uštědřil rival z města hazardu. San Jose tak stále na šestou Arizonu chybí čtyři body, oproti Yotes ale mají tři utkání k dobru.

Ještě s horší formou se ovšem potýká aktuálně čtvrté mužstvo Západní divize. St. Louis prohrálo hned pět zápasů v řadě, do čehož je započítáno i poslední střetnutí právě se Sharks.

Do prvního týmu Žraloků byl před utkáním povolán slovenský bek Christián Jaroš. Rodák z Košic se do Kalifornie stěhoval během letošního roku z Ottawy. Pokud jej trenér Bob Boughner zařadí do sestavy, zahraje si v aktuálním ročníku vůbec poprvé.

03:00 Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights

Dosavadní výsledky napovídají, že přestavba jde dobrým směrem.

Kings stále mají na dosah postupovou čtyřku, na kterou jim schází tři body. Svěřenci trenéra Todda McLellana si zatím vedou překvapivě dobře a ve vyrovnané konfrontaci se rozhodně neztrácejí. Velký podíl na tom má mimo jiné kapitán Anže Kopitar, jenž v osmadvaceti startech pomohl svému klubu čtyřiatřiceti kanadskými body.

Tentokrát proti sobě budou mít těžkou překážku v podobě Zlatých rytířů. Vegas se letos podařilo Krále dvakrát porazit, tabulku Západní divize pak s jednačtyřiceti body vedou a navrch budou na ledě Los Angeles usilovat o páté vítězství v řadě.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+