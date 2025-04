Toffoli má jasno: Tohle byl zbytečně ztracený rok. Chce, aby se Sharks konečně zvedli

San Jose Sharks zakončují další těžkou sezonu, a pokud se něco nemění, je to frustrace zkušeného útočníka Tylera Toffoliho. I když sám zažil povedený individuální ročník a jako teprve třetí hráč v historii klubu nasázel 30 gólů v první sezoně za Sharks, náladu mu to nespravilo.

Po prohře 2:5 s Calgary Flames nešetřil kritikou. „Ztratili jsme spoustu zápasů úplně hloupým způsobem,“ řekl bez okolků. „Pokud se nad tím každý správně zamyslí a připraví se jinak do kempu, může být příští sezona úplně jiná.“

Toffoli přišel do San Jose v létě jako volný hráč. Podepsal na čtyři roky za 24 milionů dolarů a už dopředu věděl, že jde do týmu v přestavbě. Přesto očekával víc než 51 bodů v tabulce a ligově nejhorší skóre -101. Trenér Ryan Warsofsky po zápase vyzdvihl nejen Toffoliho produktivitu, ale i jeho přístup: „Chceme víc hráčů, kteří mají vítěznou mentalitu jako on. On chce opravdu vyhrávat, nejen skórovat.“

Sharks letos opakovaně selhávali ve třetích třetinách. Když vedli po dvou třetinách, skončili s bilancí 12–8–4. V zápasech, kde bylo po 40 minutách srovnáno, zapsali jen šest výher z 18 pokusů.

Proti Flames byl scénář podobný – první třetina celkem slušná, ale pak opět hrubky vzadu. Gólový příspěvek Toffoliho (jeho 30. trefa v sezoně) nestačil. „My jsme přece měli být ti, kdo hraje s urputností. Máme tu hráče, kteří bojují o místo na příští rok. Takže bez výmluv,“ řekl útočník. „Začali jsme dobře, ale pak jsme to zase zahodili.“

Toffoli je lídrem nejen v kabině, ale i ve statistikách. V posledních třech sezonách dal 97 branek, což ho řadí mezi třicítku nejproduktivnějších střelců v lize. Letos však narážel na nedostatečnou podporu – Sharks patří k nejhorším týmům v počtu vstřelených branek i inkasovaných gólů.

V létě má klub dost místa pod platovým stropem a očekává se, že investuje hlavně do obrany, možná i brankoviště. Sám Toffoli ale naznačuje, že čekat věčně nebude: „Osobně mám pocit, že mi čas trochu utíká. Doufám, že se do boje o play-off vrátíme co nejdřív.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+