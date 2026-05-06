Tohle byste nečekali! Známí manažeři z NHL jdou pomoct slavné univerzitě

14. května 14:30David Zlomek
Univerzitní hokej v USA zažívá moment, který se jen zřídkakdy vidí, a pozornost NHL se upírá směrem ke Cambridge. Poté, co legendární kouč Ted Donato oznámil, že po dvaadvaceti letech opouští lavičku Harvardu, se uvolnilo jedno z nejprestižnějších míst v celém systému NCAA. Harvard se však při hledání nového trenéra nerozhodl jít běžnou cestou, ale povolal do zbraně těžké kalibry přímo z profesionálního hokeje.
S výběrem nového kouče mají podle Marka Divvera z portálu NHL.com pomoci dva muži, kteří formovali moderní dějiny Bostonu Bruins: současný generální manažer Don Sweeney a jeho předchůdce Peter Chiarelli. Tuto dvojici doplní legenda školy Brad Kwong, což vytváří situaci, kdy o osudu univerzitního týmu rozhodují lidé s dekádami zkušeností z nejvyšších pater hokejového byznysu.
Pro Sweeneyho a Chiarelliho jde o srdeční záležitost, která je vrací ke kořenům. Všichni tři poradci se totiž potkali v jedné kabině Harvardu už v sezoně 1984/85, kdy Sweeney začínal jako nováček a Chiarelli byl kapitánem týmu.
Harvard se v posledních letech stal továrnou na profesionály a pod Donatovým vedením tudy prošla jména jako Adam Fox, John Marino, Alexander Kerfoot nebo Matthew Coronato. Právě udržení této „NHL linky“ bude pro Sweeneyho a Chiarelliho prioritou číslo jedna. Chtějí zajistit, aby Harvard zůstal destinací, kde se z talentovaných studentů stávají hotoví hráči pro nejlepší ligu světa.
Úkol, který před nimi stojí, však není snadný. Donato byl pro školu víc než jen trenérem; byl symbolem stability a úspěchu, který dokázal Crimson dovést až do Frozen Four v roce 2017 a pravidelně sbírat tituly v konferenci. Je tak jasné, že výběr nástupce bude klíčový a že hokejový program Harvardu už dávno není jen školní aktivitou, ale špičkovým inkubátorem pro budoucí hvězdy NHL, o jehož směřování musí rozhodovat ti nejpovolanější z oboru.