Tohle fanoušci Devils nečtou rádi. Neoblíbený kouč bude pokračovat

20. května 12:00David Zlomek
Nový generální manažer New Jersey Devils Sunny Mehta se pustil do okamžité transformace týmu po neúspěšné sezoně. Prvním zásadním rozhodnutím je potvrzení, že Sheldon Keefe zůstává hlavním trenérem a vstoupí do svého třetího ročníku na lavičce Devils, kde má platnou smlouvu ještě na dva roky.
Keefe sice v obou svých sezonách dovedl tým ke 42 výhrám, ale v té uplynulé zaznamenal více porážek v základní hrací době, což kvůli vlně zranění vyústilo v nepostup do play-off. Zatímco hlavní kouč dostává důvěru, v jeho realizačním týmu nezůstal kámen na kameni. Klub propustil trenéra brankářů Davea Rogalského a z pozice asistenta odvolal klubovou legendu Sergeje Brylina.
Pětačtyřicetiletý Rogalski u týmu končí po pěti letech, přičemž vaz mu srazil především drastický výkonnostní propad v brankovišti. Nejvíce to bylo vidět na Jacobu Markströmovi, který zakončil ročník s průměrem 3,07 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 88,3 procenta, což jsou jeho nejhorší statistiky za poslední dekádu. Mírný meziroční pokles zaznamenal i Jake Allen.
Odlišně dopadl Sergej Brylin, který za Devils odehrál 765 zápasů a jako hráč jim pomohl ke třem Stanley Cupům. Generální manažer Mehta ukázal k ikoně klubu loajalitu a Brylin v organizaci zůstane, novinář James Nichols však potvrdil, že se přesune do nové role zcela mimo trenérské struktury.
Ačkoliv má Keefe prozatím důvěru, situace se může velmi rychle změnit, pokud na podzim nepřijdou okamžité výsledky. Na hokejovém trhu se totiž začínají objevovat nesmírně zajímavá trenérská jména..