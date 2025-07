Vegas znovu ukázalo, že patří mezi nejambicióznější kluby NHL. Do svých řad přivedlo jednu z největších ofenzivních hvězd současnosti Mitche Marnera. Osmiletý kontrakt v hodnotě 96 milionů dolarů a promyšlená výměna s Torontem udělaly z někdejší čtyřky draftu nový klenot města hazardu.

„Od chvíle, kdy jsme začali jednat, Vegas dávalo smysl pro mě i pro rodinu,“ uvedl Marner při svém představení. „Slyšel jsem od Maxe Paciorettyho i Ryana Reavese jen samou chválu. Ať už jde o životní podmínky, zázemí nebo tým samotný, všechno do sebe zapadlo.“

Důležitou roli sehrál i fakt, že se vše podařilo domluvit ještě před otevřením trhu s volnými hráči. Marner tak nemusel riskovat, že Vegas šanci ztratí, a s ní i možnost připojit se k týmu, který vyhrál Stanley Cup v roce 2023 a třikrát za sebou nechyběl v play off.

„Mohli jsme jít na trh, ale nechtěli jsme přijít o tuhle příležitost,“ vysvětlil osmadvacetiletý křídelník, který se během tiskovky objevil po boku své ženy a malého syna.

Příchod Marnera padl do kontextu širších změn ve Vegas. Obránce Alex Pietrangelo oznámil, že kvůli závažným problémům s kyčlemi a nutné rekonstrukci stehenních kostí (prozatím) končí s profesionálním hokejem. Jeho přesun na listinu dlouhodobě zraněných pomohl klubu uvolnit potřebné finance pod platovým stropem.

Podle generálního manažera Kellyho McCrimmona byla akvizice Marnera cílem už od přestupové uzávěrky. „Když bylo jasné, že by mohl být dostupný, stali jsme se aktivními. Patří mezi absolutní elitu, pokud jde o tvořivost a přihrávky. Je to hráč, kterého budou naši fanoušci milovat.“

Marner opouští Toronto jako pátý nejproduktivnější hráč klubové historie s 741 body. Jeho 520 asistencí ho řadí na čtvrté místo všech dob mezi Leafs, v NHL za dobu jeho působení (od sezony 2016/17) je v této disciplíně pátý.

V týmu doplní hvězdné jádro kolem Marka Stonea, Jacka Eichela, Williama Karlssona, Shea Theodorea a brankáře Adina Hilla. Vegas tím znovu posiluje svou pozici jako klub, který nejde po rekonstrukci, ale po vítězství, a to hned.

„Chci být součástí týmu, který to myslí vážně. Vegas má kulturu vítězství, silné jádro a zkušenosti. To je přesně to, co hledám,“ uzavřel Marner.

