Tohle je ta jednička draftu! Lafreniere začal famózně a dělá vrásky vedení

V minulé sezoně to Alexis Lafreniere konečně rozbalil naplno. 57 bodů v základní části bylo pěkným příslibem, dalších 14 zápisů v 16 duelech v play-off ukázalo, že na to po méně plodných ročnících skutečně má. Takže si samozřejmě věří na velkou smlouvu, čímž generálnímu manažerovi Chrisu Drurymu ztěžuje život.

V prvním zápase sezony proti Pittsburghu zapsal při demolici asistenci a nádherný gól, který obletěl hokejový svět. „Tohle je ten Alexis, co dominoval v juniorce,“ zněl jeden z komentářů.

Rangers potřebují, aby Lafreniere zářil. Nejen pro jeho pohodu, ale také kvůli tomu, jaký přínos pro tým měl v play-off. To je pro Newyorčany zásadní. S postupem do vyřazovací části by neměli mít problém, ale v nich jim dlouhodobě schází hvězda. Chris Kreider trpí nekonzistencí, Artěmij Panarin také těží spíše z otevřeného hokeje v základní části a Mika Zibanejad pravidelně mizí z ledu.

Lafreniereho krásný gól proti Pens byl jedním z nejlepších gólů večera. Akce zdůraznila zlepšení, které udělal ve svých dovednostech v posledních několika měsících. S takovým zlepšením bruslení a zakončovacích schopností by Lafreniere mohl v této sezoně zvýšit počet bodů a stát se hráčem s průměrem bod na zápas.

Další průlom by mohl vést k obrovskému výdělku pro Lafreniera. Příští léto bude chráněným volným hráčem a vzhledem k jeho věku, talentu a tendenci zlepšovat se každým rokem je pravděpodobné, že dostane obrovskou smlouvu.

Igor Šesťjorkin tedy není jediným hráčem New York Rangers, který si přijde na pořádný balík peněz.

Rangers a Lafreniere už prý jednali o prodloužení smlouvy o osm let s průměrnou roční hodnotou v rozmezí 8 milionů dolarů. Alespoň to sdělily zdroje portálu Daily Faceoff Franku Seravallimu, který dodal, že jednání pokračují.

Seravalli dodal, že na stole jsou různé varianty prodloužení pro Lafreniera, ale jednička draftu 2020 pravděpodobně obdrží průměrný roční plat ve výši nejméně 7 milionů dolarů v závislosti na délce smlouvy.

Lafreniere v současné době dohrává poslední rok smlouvy s platem 2,325 milionu dolarů.

