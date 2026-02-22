Tohle jsem zavinil i já! Lídr trápících se Blues promluvil o svém stěhování z klub

23. února 13:30David Zlomek
Hokejisté St. Louis Blues moc dobře vnímají nepříjemný rozruch, který se kolem jejich organizace momentálně odehrává. Tým se v ligové tabulce propadl až na jednatřicáté místo, a protože se kvapem blíží uzávěrka přestupů, očekává se, že klub bude fungovat jako oblíbený dodavatel pro celky s postupovými ambicemi.
V souvislosti s výměnou už padla jména několika opor, mezi kterými figurují Brayden Schenn, Justin Faulk, Pavel Bučněvič a Jordan Kyrou. Do popředí se však dere ještě jedno jméno, u kterého je to poměrně překvapivé, protože Robert Thomas disponuje doložkou o úplném zákazu výměny. Šestadvacetiletý kanadský centr podepsal s Blues v roce 2022 lukrativní osmileté prodloužení smlouvy na 65 milionů dolarů a právě na začátku ročníku 2025/26 mu tato ochranná klauzule vstoupila v platnost.
Podle novináře Loua Koraca z The Hockey News se sám hráč k probíhajícím spekulacím postavil čelem. „K tomuhle to prostě patří. Víme, jak na tom v tabulce jsme,“ prohlásil Thomas na adresu přestupových fám. „Když jste v takové situaci, podobné věci se stávají. Musíte to prostě přijmout. Jsem taky důvodem toho, proč jsme tam, kde jsme. Vím, že takové věci přicházejí a odcházejí. Děje se to už posledních pár let.“
I přes tyto zvěsti má ale vedení St. Louis podle experta Elliottea Friedmana ze stanice Sportsnet za případnou Thomasovu výměnu obrovsky vysoké požadavky. Sám hokejista navíc zatím odmítá prozradit, zda by se své klauzule o nevyměnitelnosti vůbec vzdal. „Nechci o tom teď moc mluvit. Pobavíme se o tom později,“ reagoval útočník na dotazy. „Mám ji. Taková je prostě situace.“
Thomas se v soutěžním utkání neobjevil od 10. ledna a na konci stejného měsíce musel podstoupit menší operační zákrok na noze. Před víkendem už se ale zapojil do tréninkového procesu a doufá, že bude připraven naskočit hned do prvního zápasu po skončení olympijské přestávky. V tomto ročníku zatím stihl odehrát 42 zápasů, ve kterých si připsal 11 gólů a 22 asistencí.
