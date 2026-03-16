Tohle jste ještě neviděli! Novinář pálil do šéfa Toronta kvůli novému GM, ten tomu přihlížel

5. května 10:30

David Zlomek

Pondělní tisková konference Toronta Maple Leafs, která měla být oslavou návratu legendárního Matsa Sundina do organizace a představením nového generálního manažera Johna Chayky, se změnila v jednu z nejnapjatějších mediálních bitev v novodobé historii klubu. Zatímco Sundinovo jmenování do role poradce bylo přijato s úctou, volba šestatřicetiletého Chayky vyvolala v hokejovém světě zděšení. Vše vyvrcholilo v momentě, kdy Steve Simmons z deníku Toronto Sun otevřeně konfrontoval prezidenta MLSE Keitha Pelleyho.

„Mluvil jsem v posledních dnech s dvaceti lidmi, kteří v NHL pracují. Devatenáct z nich označilo tohle angažování za frašku,“ vypálil Simmons přímo na Pelleyho. „Zazněla slova jako podvodník, lhář nebo pouhý prodejce. Jak jste mohl dojít k úplně jinému závěru než já za tak krátkou dobu?“ Pelley na tuto bezprecedentní slovní palbu odpověděl klidně: „Očividně jsem mluvil s jinými lidmi.“ Následně dodal, že klub provedl extrémně hlubokou prověrku a za svým rozhodnutím si stoprocentně stojí.

Dusno v sále se dalo krájet i při dalších dotazech. Reportéři se nespokojili s obecnými frázemi a Chayku zasypali otázkami na jeho pochybný konec v Arizoně, kde byl ligou suspendován. Atmosféra zhoustla, když padl dotaz na Chaykovo soukromé podnikání, novináře totiž zajímalo, jak chce skloubit funkci generálního manažera v Torontu s řízením padesáti poboček řetězců Wendy’s a Tim Hortons.

Nedůvěra vůči Chaykovi pramení z jeho kontroverzního konce v Arizoně v roce 2020. Tehdy nejenže náhle rezignoval těsně před play-off, ale později byl ligou suspendován za porušení pravidel o testování talentů a za nekalé vyjednávání s jinými týmy v době platného kontraktu. Chayka se na tiskové konferenci pokusil o lidštější tón a chyby z minulosti uznal.

„Chápu, že se lidé ptají na mou cestu i na to, co se stalo v Arizoně. Ta zkušenost mě zformovala. Udělal jsem rozhodnutí, na která jsem hrdý, ale i chyby, ze kterých jsem se poučil. Jsem teď prostě člověk a díky tomu všemu jsem lepší,“ uvedl nový generální manažer, který se vrací do hokejového kolotoče po šestileté pauze.

Mats Sundin, historický lídr bodování Leafs, sledoval debatu s nadhledem. I když se většina dotazů soustředila na Chaykovu pověst, Sundin zdůraznil svou touhu dokončit to, co jako hráč nestihl, a sice dodat do Toronta Stanley Cup. Pelley vysvětlil, že Sundin s Chaykou budou spolupracovat na bázi kolektivního rozhodování, přestože Chayka je oficiálním držitelem titulu generálního manažera. „Nepřemýšleli jsme o titulech. Tahle dvojice má vizi, která nás má vyvést z letargie,“ prohlásil Pelley.

