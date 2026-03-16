NHL.cz na Facebooku

NHL

Tohle není apríl! NHL se vrátí do Arizony, mají jasno v zámoří

4. dubna 12:00

David Zlomek

Příběh hokeje v Arizoně, který mnozí po odchodu původních Coyotes do Utahu považovali za definitivně uzavřený, dostává zcela nové obrysy. Podle uznávaného insidera Darrena Dregera z TSN totiž komisař Gary Bettman za dvě desetiletí dokázal, že jeho oddanost tomuto trhu hraničí s posedlostí, a právě tato vytrvalost má být klíčem k budoucímu návratu ligy do pouště.

V diskuzi v pořadu Barn Burner Dreger poodhalil zákulisí Bettmanova uvažování a potvrdil, že liga neplánuje Arizonu opustit trvale. Hlavním faktorem neúspěchu totiž nebyl nezájem diváků, ale nešťastné umístění haly v Glendale a následné provizorium v univerzitní Mullett Areně, což Dreger označil za situaci, která zašla až za hranu únosnosti.

Debata o budoucnosti NHL v Arizoně se stočila k osobnosti komisaře Bettmana, který čelí tlaku miliardářů a nejmocnějších mužů hokeje, aby se změnil formát play-off. On je ale vytrvalý, nechce se současného modelu vzdát, a přesně na to naráželi diskutující.

Bettman totiž dokázal udržet Coyotes ve Phoenixu přes dvacet let. Tak vytrvalý je. „On je v tomhle vytrvalý, fakt je tomu oddaný. NHL se do Arizony vrátí. Vrátí se. Najdou si cestu zpět," má jasno Dreger.

Klíčem k úspěchu nové franšízy v poušti má být podle Dregera a dalších expertů především správná lokalita, o které se v kuloárech mluví už roky. Zatímco Glendale bylo pro fanoušky z bohatších částí aglomerace příliš z ruky, Scottsdale je vnímáno jako zlatý důl. „Byli jsme v té univerzitní hale a člověk si jen říkal, že je hrozné, kam až to zašlo. Protože kdyby se jedna hala prostě píchla do Scottsdale, byl by to vítěz,“ poznamenal moderátor, s čímž Dreger bez váhání souhlasil.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.