Ottawě to v této sezoně zase nevyšlo, zase neudělala další potřebný krok dopředu. Změnil se majitel, trenér i vedení. Právě to nedávno avizovalo, že bude chtít přidat do týmu nové hráče. Mimo sestavu by naopak mohl putovat Jakob Chychrun, který byl loni přitom tolik žádaný.

Jakob Chychrun, který byl do Ottawy vyměněn před necelým rokem, přesněji 1. března 2023, z Arizony, není v kuloárech žádným nováčkem. Jeho jméno se několik let po sobě objevuje v diskusích o výměně a nebylo by překvapením, kdyby jeho jméno opět zaznělo, kdyby byl stále v Arizoně. Nyní je však v Ottawě, a přesto se jeho jméno opět objevuje.

Podle několika zdrojů je generální manažer Staios ochoten se zabývat nabídkami na výměnu za Chychruna, který má ještě rok platnou smlouvu a vlastní seznam 10 týmů, kam nesmí být vyměněn. Není jasné, zda Senators aktivně prodávají pětadvacetiletého obránce, ale prodeji se rozhodně bránit nebudou.

V poslední době se v celé lize hovoří o tom, že Chychrun by se do nového týmu Senators nemusel hodit. Dva různé zdroje portálu The Fourth Period naznačily, že jeho touha podepsat v Ottawě dlouhodobou smlouvu může být zpochybněna, přičrmž od 1. července může podepsat prodloužení smlouvy.

Nepředpokládá se, že by se trejd blížil, ale očekává se, že rozhovory budou pokračovat během následujících sedmi týdnů.

Senators chtějí doplnit kádr, který má podle Staiose hráče s vysokým charakterem. Získání osvědčených jmen je na vrcholu jeho seznamu priorit, ale taky za ně musí zaplatit.

Jedním z hráčů, o které Senators projevili zájem již v minulé sezóně za tehdejšího manažera Pierra Doriona, je obránce Calgary Flames Mackenzie Weegar, který má před sebou první rok osmileté smlouvy na 50 milionů dolarů. Zájem o Weegara prý trvá i pod novými kormidelníky.

Třicetiletý zadák pochází z Ottawy a podle jednoho ze zdrojů si ho několik členů organizace Senators velmi váží. Hraje na pravé straně, což je oblast, kterou chtějí Senators vylepšit, a nebylo by překvapením, kdyby byl ochoten vzdát se své klauzule o nevyměnitelnosti ve prospěch Ottawy.

Mohlo by k tomu dojít? Je to možné, nicméně generální manažer Calgary Craig Conroy by musel věřit, že dokáže s Chychrunem prodloužit smlouvu, než udělá nějaký zásadní krok.

Tak jak tak, jméno Jakoby Chychruna bude opět po roce hojně skloňováno.

Share on Google+