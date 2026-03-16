Tohle před Pastou Medvěd nesvedl! Co říkal na prostředníčky a v čem se blíží Krejčímu?

30. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Aby bostonský plejer gólem v prodloužení odvrátil konec sezony? K tomu už párkrát došlo, jenže nikomu před Davidem Pastrňákem se nepovedlo magický kousek zopakovat. Repete zvládl až havířovský rodák a to s úchvatnou lehkostí, tak typickou pro hokej v jeho podání. Brilantně přešel modrou čáru, suverénně vymíchal gólmana. Nádhera. A oživení vzpomínek na předloňskou sérii mezi Bruins a torontskými Maple Leafs.
Pastrňák v roce 2024 rozsekl vítězným gólem strhující sérii mezi dvěma kluby z Original Six, tedy z Původní šestky.
Také díky úspěšnému brejku a za asistence Eliase Lindholma.
Proti Buffalu to pomalu, s přimhouřeným okem, bylo jako přes kopírák.
Jen ne s buzarem o mantinel, a tím rozdílem, že tentokrát česká osmaosmdesátka zvolila blafák do bekhendu. Dokonale oklamala Alexe Lyona.
A oddálila svůj potenciální odlet na mistrovství světa... I když, před dvěma lety nakonec na šampionát Pastrňák i tak zamířil a ve finále domácího turnaje v Praze potvrdil svůj čich na veledůležité góly.
To on vystřelil hokejovému národu zlato!
Málokdo z tuzemských fanoušků by se patrně zlobil, kdyby paralela mezi oběma zmíněnými zásahy v prodloužení platila i v tomto ohledu...
Pastrňák se každopádně na ledě Sabres zapsal zlatým písmem do klubové kroniky. I díky faktu, že se osamostatnil na sedmém místě mezi střelci v play-off.
S 41 trefami přeskočil legendárního Kanaďana s ukrajinskými kořeny Johnnyho Bucyka. Machra, jehož devítka visí pod stropem TD Garden.
Šestý je Pastrňákův jmenovec, velký kamarád a dlouholetý spoluhráč David Krejčí. Na kontě má bystrý centr, který před pár lety ukončil kariéru, 43 zásahů.
Pasta si každopádně ten svůj dosud poslední nejspíš bude dlouho pamatovat. Byl důležitý, krásný a emotivní. Pro něj i pro domácí fanoušky, který zasypali rozjuchaného střelce prostředníčky.
A nejspíš i sprškou slovíček, které člověka připraví o modrý život...
Hvězdný forvard odpověděl po svém: "„Všichni na mě ukazovali prostředníček. Tak jsem jim jen řekl, že se sem vrátíme.“