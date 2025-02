Tohle se nepovedlo. Pittsburgh ukončil experiment s Puljujärvim

Jesse Puljujärvi už není hráčem Pittsburgh Penguins. Klub se s finským útočníkem dohodl na ukončení smlouvy, a ten tak míří na trh volných hráčů. Informaci jako první přinesl Frank Seravalli z Daily Faceoff.

Puljujärvi nastoupil v této sezóně do 26 zápasů v dresu Pittsburghu, během nichž zaznamenal tři góly a šest asistencí, nasbíral 10 trestných minut a skončil s bilancí minus jedna. Několik utkání odehrál i na farmě ve Wilkes-Barre/Scranton Penguins, kde během čtyř zápasů vstřelil jednu branku a na další dvě přihrál.

Šestadvacetiletý Fin působil v Pittsburghu druhým rokem. Minulou sezónu zakončil s bilancí tří gólů a jedné asistence v 22 utkáních. Podle PuckPedia se jednalo o poslední rok jeho dvouleté smlouvy s platem 800 tisíc dolarů ročně.

Puljujärvi byl v roce 2016 draftován Edmontonem jako čtvrtý hráč celkově a od té doby prošel několika týmy NHL – kromě Oilers a Penguins si zahrál také za Carolinu. Celkem odehrál 382 zápasů základní části s bilancí 57 gólů a 70 asistencí. Jeho nejlepší sezóna přišla v roce 2021/22, kdy si v Edmontonu připsal 36 bodů. V play off odehrál 27 utkání, v nichž nasbíral šest bodů (3+3).

Pokud projde waivers listinou bez toho, aby si ho jiný tým stáhl, stane se nechráněným volným hráčem a bude moci podepsat smlouvu kdekoliv. Aby se mohl zapojit do letošního play off NHL, musí si najít nové angažmá nejpozději do 7. března.

Penguins se momentálně nacházejí ve složité situaci, jejich bilance je řadí mimo postupové pozice a na druhou divokou kartu do play off ztrácejí. V posledních dvou sezónách se jim nepodařilo postoupit do bojů o Stanley Cup a jejich forma letos zatím nenaznačuje, že by se měl tento trend změnit.

Podle Elliottea Friedmana ze Sportsnet se jednalo o vzájemnou dohodu mezi klubem a hráčem. Generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas vydal k celé situaci oficiální vyjádření.

„Před rokem jsme se rozhodli dát Jessemu šanci, když se vracel po vážných operacích kyčlí. Odvedl skvělou práci během letní přípravy, v kempu byl ve výborné formě a svou pílí si vybojoval místo v sestavě,“ uvedl Dubas. „Jak sezóna pokračovala, snažili jsme se s jeho agentem Markusem Lehtem najít způsob, jak mu zajistit větší herní prostor a nepromarnit jeho tvrdou práci. Nakonec jsme se shodli na tom, že nejlepším řešením pro obě strany bude ukončení smlouvy, aby si mohl hledat nové angažmá.“

Puljujärvi byl tento týden odeslán na farmu do AHL, kde už dříve v sezóně působil. K přeřazení tentokrát nepotřeboval projít přes waiver listinu, protože jednou už ji absolvoval – 31. prosince.

Pittsburgh mu loni nejprve nabídl zkušební smlouvu, aby po jeho návratu z operací zjistil, v jaké je formě. Prvotní desetidenní tryout nevedl k podpisu standardní smlouvy, a tak Puljujärvi následně přijal profesionální zkušební kontrakt ve Wilkes-Barre/Scranton. Nakonec si ale svými výkony vybojoval místo v NHL. Místo ale musí hledat jinde.

